    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    31 октября 2025, 06:07 • Новости дня

    WP сообщила о сотнях нарушений прав человека военными Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские власти располагают сведениями о сотнях возможных нарушений прав человека израильскими военными в секторе Газа, сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный доклад аппарата генерального инспектора Госдепартамента США.

    Американское правительство располагает данными о сотнях возможных нарушений прав человека со стороны израильских военных в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Washington Post. Газета ссылается на засекреченный доклад аппарата генерального инспектора Государственного департамента США.

    В документе говорится, что для расследования этих нарушений могут понадобиться годы. При этом подчеркивается, что это первый случай, когда США официально признают масштабы израильских операций в Газе, подпадающие под действие закона Лихи. Согласно этому акту, Соединенные Штаты лишают права на военную поддержку иностранные военные подразделения, если доказаны серьезные нарушения прав человека.

    The Washington Post уточняет, что доклад был завершен за несколько дней до начала режима прекращения огня в Газе, который вступил в силу 10 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС сообщил об обнаружении тел двух израильских заложников. Израильские удары по Газе привели к увеличению числа жертв до более чем 90 человек. Количество погибших от ударов Израиля в секторе Газа ранее достигло 65 человек.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    30 октября 2025, 19:41 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира

    Министр обороны Бельгии Франкен заявил о нежелании развязать войну с Россией

    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Тео Франкен пояснил, что его высказывания об угрозе стереть Москву с карты мира касались возможного ответного удара НАТО, а не прямых намерений Бельгии.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объяснил на своей странице в соцсетях, что его слова об уничтожении Москвы относились к принципу ответного удара, а не к желанию Бельгии начать войну. Об этом сообщает ТАСС.

    По словам Франкена, альянс не находится в состоянии войны с Россией и не желает втягиваться в конфликт. Он подчеркнул, что принципы НАТО остаются оборонительными, а использование термина «стереть с карты мира» означало возможность коллективного ответного шага со стороны организации, а не Бельгии в одиночку. Министр заявил, что не отказывается от своих слов, и добавил к публикации композицию Calm Down (перевод: «успокойся»), подчеркнув, что не стоит нагнетать ситуацию.

    Франкен также процитировал в своем посте заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, который написал на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что в случае попытки испытать подводный аппарат «Посейдон» в Бельгии «эта страна исчезнет».

    В российском посольстве в комментарии для De Morgen назвали угрозы бельгийского министра полностью оторванными от реальности и маразмом. Дипломаты подчеркнули, что врагом для общественности являются не Россия, а такие политики, которые могут втянуть Европу в новую войну, и отметили, что Франкену приходится оправдываться за внутренние проблемы в Бельгии, включая падение уровня жизни и рост преступности. По их словам, заявления Франкена – проявление «милитаристского угара», охватывающего европейскую «партию войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна готовит пакет поддержки Украины объемом 1 млрд евро в рамках бюджета 2026 года. Российские дипломаты отметили резкое изменение внешнеполитического курса Бельгии и обвинили местные власти в поддержке антироссийской риторики. Руководство Бельгии во главе с премьером Бартом Де Вевером усиливает антироссийский курс, сближается с воинственным крылом НАТО и ЕС, что вызывает озабоченность России и загоняет двусторонние отношения в тупик.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что понесут наказание ответственные за «тяжелейшее предательство», которое довело страну до войны с Россией в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя иск в КС страны против саакашвилевского «Единого национального движения» и еще двух радикально оппозиционных партий с требованием их запрета, председатель кабмина сказал, что «до войны 2008 года Грузию довела эта предательская сила, которой кто-то еще продолжает покровительствовать (извне)».

    По его словам, эта предательская политика началась с 2004 года, когда «стали готовить почву для российской интервенции и «оккупации» 2008 года.

    «Тяжелейшее предательство, совершенное конкретной политической силой в форме войны-2008, не может остаться безнаказанным», – сказал Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».

    Он напомнил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «с 2004 года начали агрессивную риторику и тогда же предприняли первую попытку военного вторжения в Цхинвальский регион (так в Тбилиси называют Южную Осетию)».

    «Интересные процессы начинаются с 2006 года, когда саакашвилевский режим провел альтернативные сепаратистские выборы, неконституционно избрав «президента Южной Осетии», - сказал Ираклий Кобахидзе. – Это ли не предательство, когда власти Грузии избирают президента Южной Осетии?».

    По его словам, «это не было авантюрой, это было тяжелое предательство, за которым в 2007 году последовало создание временной администрации и правительства (Южной Осетии)».

    После этого, сказал Ираклий Кобахидзе, режим Саакашвили незаконно восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, упраздненные грузинскими властями при президенте Звиаде Гамсахурдиа в 1990-м году.

    Премьер-министр заявил, что впоследствии это решение «облегчило России и цхинвальским властям взять под контроль Ахалгорский муниципалитет» – район Южной Осетии, контролировавшийся до войны-2008 Тбилиси.

    «Все это – хроника предательства», – заявил Ираклий Кобахидзе, которая, по его словам, продолжилась переименованием контролировавшегося грузинской стороной Кодорского ущелья Абхазии, единственного региона автономии, в «Верхнюю Абхазию».

    «Кульминацией предательства стала война 2008 года. Резолюция СЕ прямо говорит о том, что широкомасштабный военный конфликт начался  7 августа со штурма Цхинвали», – сказал он.

    По словам председателя правительства Грузии, только колоссальные усилия нынешних властей и победы в судах Страсбурга и Гааги не позволили обвинять грузинских военных.

    «В этой же резолюции, подписанной членами «ЕНД», сказано, что Россия действовала в ответ», – резюмировал он.

    30 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    Во Франции одобрили законопроект о согласии на секс
    @ imagefruit/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В парламенте Франции одобрили новый закон, который добавил к определению изнасилования признак отсутствия согласия и уточнил понятие согласия, пишет Politico.

    Во Франции приняли законодательство, вводящее в юридическое определение изнасилования иное трактование согласия на сексуальные отношения. Новый закон определяет, что любое сексуальное действие без согласия считается сексуальным насилием, передает Politico.

    Документ предусматривает, что согласие должно быть «свободным и информированным», выраженным на конкретное действие до его свершения и подлежит отзыву в любой момент. В тексте четко указано, что согласие не может быть установлено только на основании молчания или отсутствия реакции со стороны потерпевшей.

    Положения законопроекта стали реакцией на широкий общественный резонанс вокруг процесса по делу Жизель Пелико, где 51 мужчина обвинялся в изнасиловании женщины с участием ее бывшего мужа, подмешивавшего ей в напитки наркотики. Адвокаты обвиняемых ссылались на то, что французское законодательство ранее не требует явно получать согласие на сексуальные действия и апеллировали к теме сексуальных фетишей, однако их доводы не были приняты судом.

    Один из авторов законопроекта депутат Вероник Риоттон назвала принятие документа «позитивным моментом», отражающим способность парламента Франции решать ключевые вопросы даже на фоне острого политического кризиса. Ранее попытки продвинуть аналогичные инициативы оставались без внимания, пока не случился прецедент с Пелико.

    В 2022 году Еврокомиссия предлагала обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия изнасилованием, однако Франция и ряд других государств заблокировали этот пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции предложили установить возраст согласия для вступления в интимные отношения с 13 лет. Парламент Франции рассмотрел соответствующий законопроект.

    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия

    Трамп объяснил возобновление ядерных испытаний ответом на действия других стран

    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    30 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    @ Александр Зеликов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россияне с юмором восприняли решение Евросоюза запретить поставки сантехники в Россию, тогда как европейские производители несут убытки. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «ЕС, очевидно, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, и запрещает ее экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом он отметил, что в ассоциации итальянских предпринимателей запрет восприняли серьезно: «Хотя для россиян это забавно – запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно». 

    При этом, отметил Дмитриев, европейские чиновники публично выражают удовлетворение запретом, несмотря на недовольство убытками со стороны представителей отрасли. Он добавил, что ЕС, по всей видимости, считает, что в будущем потребуется больше сантехники, поэтому ограничил экспорт этих товаров в Россию.

    Ранее Евросоюз ввел новый пакет санкций, который запрещает ввоз в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    @ Apec2025korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    30 октября 2025, 20:14 • Новости дня
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны Донецкой народной республики, установлен срок завершения процедуры в течение шести месяцев.

    Пушилин подписал указ о ликвидации министерства обороны республики, сообщает РИА «Новости». Согласно документу, соответствующее ведомство будет упразднено, а на его базе сформируют ликвидационную комиссию с возможностью привлечения специалистов других исполнительных органов власти республики по согласованию с их руководителями.

    В тексте указа особо отмечается: «Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой народной республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями».

    Денис Пушилин также распорядился предоставить ему итоговый ликвидационный баланс министерства обороны, а финансирование всех расходов, связанных с этим процессом, должно быть обеспечено. Процедура упразднения министерства должна быть завершена не позднее шести месяцев с момента официальной публикации указа, который вступает в силу немедленно.

    30 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Отец Илона Маска заявил о тайных визитах сына в Россию
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск уже мог несколько раз посетить РФ инкогнито, заявил его отец Эррол Маск.

    Эррол Маск рассказал, что его сын уже бывал в России и может приехать еще, передает ТАСС.

    Он отметил: «Да, он был здесь. И он еще приедет. Я скажу ему, чтобы чаще приезжал. Очевидно, он очень важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито. И нам стоит организовать несколько публичных визитов. Мы с ним это обсудим», – заявил Эррол Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Илона Маска отметил высокий уровень ИТ-инфраструктуры и потенциала Татарстана.

    Он назвал Москву лучшей столицей мира.

    Отец Маска также признал россиянок самыми красивыми женщинами в мире.

    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    30 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заслуженный артист Анатолий Меньщиков, посвятивший почти 50 лет Театру Вахтангова и сыгравший в нем около сотни спектаклей, ушел из жизни на 76-м году.

    Скончался заслуженный артист России, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков, передает Telegram-канал Театра Вахтангова.

    Легендарный артист посвятил почти пять десятилетий служению сцене.

    Меньщиков начал свой путь в театре с работы машинистом сцены, а его дебют в актерской профессии произошел случайно – он экстренно заменил заболевшего артиста в спектакле Театра на Таганке, после чего окончил Театральный институт имени Щукина.

    Самой запоминающейся работой последних лет стала для Меньщикова роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой роли он выходил на сцену более 400 раз в дуэте с Марией Ароновой, неизменно вызывая аплодисменты зрителей. В театре отмечают, что его любовь к сцене и коллективу сохранялась всю жизнь.

    Ранее на этой неделе на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России и известный актер дубляжа Алексей Золотницкий.


    30 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Роскосмос объявил сроки разработки российской многоразовой ракеты «Корона»
    @ Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская полностью многоразовая ракета-носитель «Корона» получит в 2026 году старт разработки с проведением ключевых испытаний и расчетов, подтвердивших осуществимость проекта, сообщили в Роскосмосе.

    Опытно-конструкторские работы по созданию полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона» начнутся в 2026 году, передает ТАСС. Информацию предоставили представители госкорпорации «Роскосмос».

    В сообщении подчеркивается: «Опытно-конструкторские работы начнутся в 2026 году». Как сообщают в Роскосмосе, расширенное заседание по итогам научно-исследовательской работы прошло в ГРЦ Макеева, входящем в состав корпорации.

    Также отмечено, что результаты проведенных испытаний и расчетов подтвердили техническую возможность реализации проекта полностью многоразовой ракеты-носителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала космическую систему для создания искусственной силы тяжести.

    В Роскосмосе заявили о завершении огневых испытаний первой ступени ракеты «Союз-5» с двигателем тягой 800 тонн. В Москве подписали соглашение о создании новой орбитальной группировки для дистанционного зондирования Земли.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации