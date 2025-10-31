WP сообщила о сотнях нарушений прав человека военными Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американское правительство располагает данными о сотнях возможных нарушений прав человека со стороны израильских военных в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Washington Post. Газета ссылается на засекреченный доклад аппарата генерального инспектора Государственного департамента США.

В документе говорится, что для расследования этих нарушений могут понадобиться годы. При этом подчеркивается, что это первый случай, когда США официально признают масштабы израильских операций в Газе, подпадающие под действие закона Лихи. Согласно этому акту, Соединенные Штаты лишают права на военную поддержку иностранные военные подразделения, если доказаны серьезные нарушения прав человека.

The Washington Post уточняет, что доклад был завершен за несколько дней до начала режима прекращения огня в Газе, который вступил в силу 10 октября.

