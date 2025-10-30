В Германии трех немцев с российским гражданством осудили за «работу на Россию»

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемых приговорили к разным срокам, один из мужчин получил шесть лет заключения, остальные отделались условными сроками – шесть месяцев и один год, передает ТАСС.

Федеральная прокуратура ФРГ настаивала на более строгих наказаниях для всех троих фигурантов, требуя для главного обвиняемого почти девять лет тюрьмы и по одному году условно для его сообщников. Защита ходатайствовала об их полном оправдании.

Согласно материалам суда, 41-летний мужчина в 2014–2016 годах якобы воевал против ВСУ на востоке Украины, а позднее в Германии, по версии обвинения, занимался сбором сведений для российских спецслужб и готовил диверсии на стратегических объектах и железной дороге с октября 2023 по апрель 2024 года.

Сам обвиняемый отрицал причастность к этим действиям и утверждал, что участия в боевых действиях никогда не принимал.

Следствие считает, что двое других подсудимых помогали собирать необходимую информацию. На процессе все обвиняемые не признали своей вины.

