Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину

Tекст: Антон Антонов

В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.



