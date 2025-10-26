Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
Суд Австрии собрался рассмотреть экстрадицию экс-генерала СБУ Наумова на Украину
В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.
В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.