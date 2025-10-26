  • Новость часаПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    26 октября 2025, 06:31 • Новости дня

    Суд Австрии собрался рассмотреть дело об экстрадиции экс-генерала СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время состоится заседание регионального суда Корнойбурга в Австрии о возможной экстрадиции бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова на Украину, сообщили украинские СМИ.

    В Австрию Наумов, который объявлен Киевом в международный розыск, прибыл из Сербии, где год пробыл в тюрьме, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания в апреле 2022 года. В июне того же года Наумова задержали в Сербии при попытке перевозки через границу 600 тыс. евро, изумрудов, бриллиантов и крупной суммы долларов без декларирования.


    25 октября 2025, 19:36 • Новости дня
    Комбриг ВСУ спровоцировал массовую гибель бойцов из-за фото в соцсетях
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.

    Командир 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Савич стал причиной гибели большого числа подчиненных из-за публикации снимков военных построений в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    По словам представителя силовых структур России, именно эти фотографии позволили обнаружить местоположение личного состава на передовой и привести к результативному удару по ним.

    «В социальных сетях распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Всех их объединяют локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», – сообщил собеседник. Многие из погибших позже скончались в больницах от полученных ранений.

    Источник отметил, что командир часто проводил построения на передовой и делал награждения, выкладывая фото в интернет. На этих снимках видно, что военнослужащие находились без средств индивидуальной защиты, что значительно увеличивало опасность для жизни.

    По мнению источника, неопытность Савича привела к трагедии, ведь тот считал, что в отсутствии активной фазы боев на фронте подобные построения безопасны.

    Известно, что полковник Савич был назначен на пост совсем недавно, сменив Евгения Фоменко. Офицер родом из Старого Самбора Львовской области, где проживает с семьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском.

    Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска.

    Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.


    25 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на 25 октября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим его работу объектам энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за минувшие сутки уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун», нанесено поражение цехам по производству беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 281 беспилотник, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 459 беспилотников, 633 ЗРК, 25 664 танка и другие бронемашины, 1 607 боевых машин РСЗО, 30 783 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 815 единиц спецтехники, подытожили в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    Кроме того, сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    25 октября 2025, 07:31 • Новости дня
    Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине

    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные при необходимости готовы развернуть свои силы на Украине в 2026 году, заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

    «Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если в этом будет необходимость для поддержки Украины», – приводит слова генерала РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Он подчеркнул, что 2026 год станет «годом коалиций». Генерал в качестве примера подобных инициатив упомянул предстоящие военные учения «Орион-26».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при прекращении огня. Франция уже неоднократно поднимала вопрос о размещении европейских войск на Украине. При этом Макрон высказался против отправки крупных военных сил.

    МИД России отметил неприемлемость сценария с размещением на Украине воинского контингента НАТО, предупреждая о риске непредсказуемых последствий.

    25 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ в Кировоградской области

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Сильная серия взрывов повлекла детонацию склада вооружения и уничтожение нефтебазы и складов ВСУ на важном железнодорожном узле в Кировоградской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Кировоградской области на Украине произошла серия взрывов на объектах ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По словам Лебедева, в результате около 20 взрывов началась мощная детонация на складе с вооружением ВСУ.

    Он отметил: «Было около 20 взрывов, в результате чего произошла сильная детонация склада вооружения ВСУ. Помимо этого известно, что уничтожена нефтебаза ВСУ и сами склады вооружения в районе локомотивного депо. После удара пропало электричество и связь».

    Также Лебедев уточнил, что пораженный склад размещался на железнодорожном узле, который соединяет Причерноморье с восточными территориями Украины. По предварительным данным, атака привела к серьезным перебоям с энергоснабжением и связью в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе подполье сообщило о разгроме группы ВСУ, готовившей атаку через Днепр в районе Камышан.

    На Днепродзержинской ГЭС произошли взрывы в хранилище ПВО.

    Подполье также рассказало о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом.

    25 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали самую тяжелую зиму
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущий отопительный сезон на Украине может стать рекордно сложным из-за масштабных повреждений энергетики и нехватки ресурсов для отопления.

    Украину в этом году ждет самый тяжелый отопительный сезон за всю историю, заявила бывший министр энергетики страны Ольга Буславец, передает ТАСС. Она пояснила, что в Киеве и других регионах фиксируются серьезные проблемы с энергоснабжением – в большинстве областей введены графики отключения света по две-три очереди, что означает до двенадцати часов без электричества в сутки.

    По словам Буславец, ситуация особенно остра в Сумской и Черниговской областях. Она отметила: «Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих».

    Украина смогла закачать в подземные хранилища 13,2 млрд кубометров газа, сообщила экс-министр. Однако, по ее словам, этого недостаточно, учитывая потери газодобывающей инфраструктуры, которые в октябре достигли, по разным данным, тридцати-шестидесяти процентов суточной добычи. Дополнительного импорта «Нафтогаз» пока не осуществляет из-за нехватки средств, уточнила Буславец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.


    25 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО ночью сбила более 120 беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство в Telegram, 20 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской, 17 – над Брянской.

    Кроме того, ПВО сбила 12 беспилотников над Калужской областью, 11 – над Смоленской, по девять – над Белгородской областью и Московским регионом, семь из них летели в направлении Москвы. По восемь дронов были уничтожены над Воронежской и Ленинградской областями.

    По данным Минобороны, еще по два беспилотника сбиты над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, по одному – над Тверской и Тульской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Волгограда и Ярославля, а также аэропорта Калуги.

    25 октября 2025, 10:57 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули после взрывов в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью на территории Киева после серии громких взрывов возгорелись масштабные пожары в нескольких районах города, зафиксировано возгорание нежилых построек.

    Пожары возникли в Киеве на левом берегу Днепра после ночных взрывов, передает ТАСС. В столице Украины объявлялась воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что возгорания зафиксированы в Дарницком и Деснянском районах, где пылает «нежилая застройка».

    По информации украинских СМИ, ночью в Киеве раздавались громкие взрывы. С раннего утра «Зеркало недели» распространило видеозаписи, на которых видно сильное пламя и густой дым. Уточняется, что в одном из районов загорались складские помещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Здание кабмина Украины пострадало из-за работы украинской противовоздушной обороны. На киевской фабрике «Рошен» экс-президента Порошенко произошел пожар.


    25 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь беспилотников были сбиты средствами ПВО над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он поблагодарил военных «за надежную защиту неба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила семь беспилотников, летевших к Москве. ПВО также отразила атаки беспилотников в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях. Кроме того, ПВО сбила беспилотники в Воронежской области.

    25 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Депутат Верховной рады обвинила Генштаб Украины во лжи о Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине есть риск потери Красноармейска и Купянска, несмотря на заявления Генштаба о победах в Донбассе.

    Заявление о регулярной лжи со стороны командования была опубликована Марьяной Безуглой в ее Telegram-канале, передает ТАСС. По словам депутата, Александр Сырский, занимающий пост главнокомандующего ВС Украины, и представители Генштаба сообщают о несуществующих успехах на Донбассе, утверждая об «освобождении» отдельных сел.

    Безуглая также подчеркнула, что Украина на данный момент рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области. По ее словам, эти районы находятся под контролем Киева, однако позиции ВСУ там крайне неустойчивы.

    «Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», – заявила парламентарий. Первый раз столь открытая критика официальных украинских сообщений прошла на публичной платформе именно от народного депутата. Ранее начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов, провел совещание на передовых пунктах управления группировки войск «Центр» и отметил успехи российской армии в освобождении ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил о сохраняющихся трудностях для Вооруженных сил Украины в зонах боевых действий. Российские войска освободили населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка и Проминь в ДНР, а также Першотравневое в Днепропетровской области. За прошедшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов.

    25 октября 2025, 08:55 • Новости дня
    На Украине разрешили называть улицы именем участника убийства царя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Институт национальной памяти Украины позволил использовать имя Николая Кибальчича для названия улиц и объектов культурного наследия.

    Институт национальной памяти Украины разрешил использовать имя российского революционера Николая Кибальчича для переименования улиц и культурных объектов страны, сообщает ТАСС. В материалах института отмечается, что Кибальчича не считают символом «российского империализма», поэтому его имя не подпадает под ограничения, установленные на Украине в рамках политики деколонизации.

    Николай Кибальчич родился в Черниговской губернии Российской империи, которая сейчас находится на территории Украины. Он был членом революционной организации «Народная воля» и дважды принимал участие в подготовке покушения на Александра II, включая изготовление бомбы, которой в 1881 году был смертельно ранен российский император.

    После ареста Кибальчич был казнен, однако находясь под стражей, он разработал проект первого российского реактивного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине переименовали Раздельнянский район Одесской области в Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины. В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы. Власти города отказались переименовывать улицы Жуковского, Бунина и проспект Гагарина.

    25 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В Киеве прошел митинг с требованием ускорить поиски пропавших без вести военных ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    На центральной площади Киева прошла акция, на которой родственники пропавших военных развернули плакат длиной около 120 метров с их фотографиями и именами.

    Родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести, организовали митинг на площади Независимости в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Новости.Live». Они потребовали от властей ускорить процесс поиска и вернуть домой каждого солдата. Митингующие вышли с национальными флагами и плакатами, на которых указаны имена пропавших.

    В сообщении каналаотмечается: «В Киеве продолжается акция в поддержку пропавших без вести украинских (военных). Участники (акции) держат флаги, плакаты с именами пропавших и требуют усиления поиска и возвращения каждого». Эти требования родственники повторяли в своих выступлениях.

    Особой деталью акции стал огромный плакат длиной около 120 метров, на котором были размещены фотографии пропавших военнослужащих. Участники митинга подчеркнули, что подобные мероприятия важны для привлечения внимания общества и властей к проблеме без вести пропавших на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как ранее рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские войска уничтожали тела погибших солдат в подвалах домов Кировска, чтобы скрыть реальные потери на краснолиманском направлении.

    Число пропавших без вести солдат в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» приблизилось к батальону.

    Между тем количество украинских военнослужащих, самовольно покинувших свои части, достигло 250 тыс., что сопоставимо с «довоенной» численностью ВСУ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    25 октября 2025, 10:55 • Новости дня
    В Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных взрывов в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура Лозовой, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов. Одновременно поступили сообщения о поражении складов боеприпасов и техники ВСУ.

    Железнодорожная инфраструктура в городе Лозовая Харьковской области получила повреждения, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

    Он добавил, что в Харькове ночью пострадали пять предприятий, однако подробности пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Как сообщает издание «Общественное», в ночь на 25 октября в городе и пригородах Харькова зафиксировано не менее 15 взрывов, ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    По данным координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, атаки в Харьковской области пришлись по складам с боеприпасами, площадке для ремонта бронетехники и ангару с техникой ВСУ, передает РИА «Новости». В частности, в Люботине в районе железнодорожных путей и промзоны фиксировались сильные взрывы и пожары в 00.42 и 1.11, целью стали хранилища боекомплектов и ремонтная площадка.

    В Мерефе, по словам Лебедева, был зафиксирован прилет по ангару, в котором находилась техника и личный состав ВСУ. Он отметил, что по характеру взрывов в Люботине целью мог быть объект по хранению боекомплекта во время разгрузки с железнодорожного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе в нескольких областях Украины задержаны пассажирские и пригородные поезда из-за перебоев с электричеством и повреждения инфраструктуры.

    Между тем в субботу подполье также сообщило, что в Кировоградской области взрывы уничтожили нефтебазу и склады ВСУ.

    25 октября 2025, 17:27 • Новости дня
    Рогов сообщил о ликвидации американского наемника на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне специальной военной операции был ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт, известный по прозвищу «Рабат», причастный к преступлениям против мирных жителей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Американский наемник Вооруженных сил Украины Боуэн Шардт был уничтожен на территории проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что информация о ликвидации наемника подтверждена, в том числе со стороны противника.

    «Согласно полученной подтвержденной информации, в том числе из лагеря противника, в зоне СВО ликвидирован американский наемник Боуэн Шардт с позывным «Рабат». Подробности и обстоятельства уточняются», – заявил Рогов.

    По словам Рогова, данный наемник был причастен к совершению военных преступлений против мирного населения России, включая жителей Курской области. Дополнительные обстоятельства его уничтожения уточняются компетентными органами, о новых деталях сообщат позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом.

    Полиция США ранее подтвердила информацию о ликвидации наемника Макса Арнетта на Украине.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    25 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС «прекратить цирк» с заявлениями о «российской угрозе»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления лидеров Евросоюза о «российской угрозе» привели к тому, что сейчас им «крайне сложно прекратить этот психоз», сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав «прекратить этот цирк».

    Орбан в эфире Kossuth раскритиковал заявления лидеров Евросоюза о том, что «русские могут оказаться в Париже или Берлине». По его словам, лидеры ЕС «так запугали своих граждан», что теперь «крайне сложно прекратить этот психоз, воинственную риторику и вернуться к нормальности», передает «Прайм».

    Орбан подчеркнул, что сами страны Европы привели ситуацию к эскалации на Украине и срывают попытки мирного урегулирования. Он отметил, что «этот цирк пора прекратить и сосредоточиться на мирных инициативах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил о необходимости переговоров Евросоюза с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Орбан предложил Евросоюзу и России начать обсуждение будущей системы безопасности в Европе. Также он назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности ЕС.

    25 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 250 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 250 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Северян» при поддержке авиации и артиллерии продвинулись по лесополосам на правом фланге наступления вглубь территории на 100 м, где смогли закрепиться. ВСУ перегруппировываются.

    На Теткинском и Глушковском направлениях изменений нет, однако российская авиация наносила удары по обнаруженным целям противника вблизи Рогозного.

    На Харьковском направлении при поддержке реактивной артиллерии штурмовые подразделения «Северян» развивали наступление в Волчанске и на Хатненском направлении. ВСУ активных действий не предпринимали.

    На левобережье Волчанска российские штурмовики зачистили 20 технических зданий, углубившись на 300 м. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу возле Синельниково российские подразделения оттеснили ВСУ на 250 м, заняв их позиции. Кроме того, на участке фронта Меловое-Хатнее продвижение по лесополосам достигло 400 м.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, р оссийские десантники и морские пехотинцы группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ.

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

