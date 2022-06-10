СМИ: В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова

|
10 июня, пятница | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Разделы
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
Подробности...
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
Подробности...
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру.
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
СМИ: В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На территории Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов.
По данным издания «Страна», генерал пытался перевезти через границу 600 тыс. евро наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Наумов пытался пересечь границу в сопровождении гражданина Германии, которого тоже задержали.
Сейчас мужчины находятся в изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов. Согласно законодательству Сербии, им грозит до 12 лет тюрьмы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Германия потребовала от Сербии признать Косово для вступления в ЕС
|
|
Вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.
Свою поездку он начал с территории самопровозглашенного Косово, где встретился с «премьером» Альбином Курти. Шольц отметил, что введением санкций против России правительство показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе», и перешел к обсуждению темы отношений Белграда и Приштины, передает РИА «Новости».
«Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – прим. ВЗГЛЯД) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую», – приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.
Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза.
Вернувшийся из Донбасса военкор ответил на слова Соловьева о «мерзотной либероте»
Военный корреспондент Ura.ru Дмитрий Григорьев, выступая перед 40 студентами УрФУ в «Ельцин-центре», прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
«Лично меня задели слова Соловьева, даже разозлили. Ведь я знаю точно, что на Урале много патриотов. Но без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр наша такая публичная встреча не состоялась бы», – сказал Григорьев, отвечая на вопросы студентов. Он также поблагодарил «Ельцин-центр» за предоставление площадки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, в конце апреля Соловьев в программе «Полный контакт» в эфире радиостанции «Вести ФМ» побеседовал с полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. «У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей», – сказал ведущий. По его мнению, у некоторых людей в головах «такой мусор, что прям чистить и чистить».
На слова Соловьева резко отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал телеведущего «следить за своим языком», а также заявил журналисту, что теперь горожане «будут его ждать», чтобы «ответить на обвинения». Комментируя обращение Куйвашева, Соловьев поинтересовался, не «забивает» ли ему губернатор «стрелку».
Помимо Григорьева с лекцией перед студентами в «Ельцин-центре» выступал военкор Эдуард Корниенко. Они рассказали о своей работе в Донецке, Мариуполе и окрестностях городов с 18.02 по 02.04. и с 29.04 по 11.05. Российские корреспонденты были свидетелями ключевых событий спецоперации, в том числе, признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России.
«Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты – это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка – от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек», – рассказал Григорьев.
Во время поездки на Донбасс журналисты Ura.ru сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их. Говоря о своих творческих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «В Донбассе строится новая жизнь, мне интересно быть свидетелем этого процесса», – пояснил журналист.
Встреча военкоров Ura.ru со студентами УрФУ была организована по предложению представителя МИД России в Свердловской области Александра Харлова. Это второе мероприятие патриотической направленности в «Ельцин-центре». 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались здесь с очевидцами различных боевых действий, в том числе с Героем России Сергеем Ворониным.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР подсказали Британии способ спасти наемников от смертной казни
|
|
Британия и США остро отреагировали на смертный приговор троим наемникам в ДНР и призвали Россию добиться их освобождения. Однако, как напоминают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, когда Киев выносил решения о пожизненном заключении для российских солдат, никто в Вашингтоне и Лондоне не вспоминал о нормах международного права. При этом у Британии по-прежнему есть шансы спасти наемников.
«Военные преступления, которые осуществляли эти наемники, не попадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, все события происходили на территории ДНР, а не на территории России, поэтому Москва к этому не имеет никакого отношения. Не очень понятно, зачем британцы и американцы обращаются к россиянам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Поэтому раз судебный процесс прошел в ДНР, и осуждены они по законам ДНР – то и приговор будет приведен в исполнение в соответствии с нормативной базой Донецкой народной республики», – отметил парламентарий.
«В этой связи обращения США и Британии к России не имеют никакого значения. Для того, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию, они должны признать ДНР и вступить в официальные переговоры по этому поводу с властью в Донецке», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается донецкий политолог Владимир Корнилов. «Когда украинские суды принимали совершенно ужасные решения в отношении российских солдат, ни Блинкен, ни Трасс не отреагировали на это. Никто не вспоминал о Женевской конвенции или международном праве. А ведь наш военнослужащий не был наемником. Налицо двойные стандарты Запада», – сказал Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Собеседник предположил, что приведение приговора в исполнение повлечет за собой ряд последствий. «Это станет большим шоком для Запада и, в частности, для самой Британии, где новости о приговоре стали главной темой для местной прессы. Уверен, это вызовет очередной приступ русофобии и может даже довести до разрыва дипломатических отношений с Россией», – рассуждает Корнилов.
«Но Британия, я думаю, все же начнет торг за своих граждан. Лиз Трасс уже заявила, что намерена обратиться к Украине по поводу отмены приговора наемникам. И британцы оказались в очень непростой ситуации. Для того, чтобы вызволить граждан, им придется пойти хотя бы на неформальный контакт с Донецком. А они этого очень сильно не хотят. Так что они попытаются решить вопрос через Киев и, возможно, даже вспомнят о просьбе этих пленных обменять их на Виктора Медведчука. Хотя это сомнительный вариант», – предположил собеседник.
Россия же не будет, да и не должна вмешиваться в эту историю, уверен эксперт. «Речь идет о решении независимого суда суверенного государства, признанного Россией. При этом, конечно, Москва заинтересована в том, чтобы вызволить российских военнопленных, осужденных на Украине. И я уверен, что уже ведется целый ряд дипломатических мероприятий по этому направлению», – заключил Корнилов.
В четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать. «Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Также в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину. При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Озвученный приговор вызвал нервную реакцию на Западе. В частности, американская администрация «озабочена» вынесением смертного приговора троим наемникам и призывает Россию уважать нормы гуманитарного права. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном судебном процессе и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
В свою очередь британские власти намерены задействовать все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. Об этом сообщил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.
«Глава МИД ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – пояснил чиновник.
Что касается самой главы МИД Британии, то Лиз Трасс также сочла приговор «нелегитимным и фиктивным». «Решительно осуждаю приговор Эйдену Эслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все что можем для их поддержки», – написала министр в Twitter.
Кроме того, как заявил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона Джейми Дэвис, Лондон «продолжит работать с украинскими властями, чтобы добиться освобождения всех британских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах и попали в плен». Он также отметил, что в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленные имеют право на иммунитет и не должны использоваться в политических целях.
Тем временем в Донецке не считают, что Лондон действительно хоть как-то обеспокоен судьбой британцев. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, у него нет ни одного свидетельства того, что «власти Великобритании заботились бы о своих гражданах и были бы обеспокоены их судьбой». «Никаких обращений на данный момент не зафиксировано», – сказал лидер ДНР.
Он также добавил, что высшая мера наказания в отношении иностранных военных воспринимается гражданами республики как «торжество справедливости». «Я не встречал какого-то негативного или даже равнодушного какого-то отношения по тем данным, которые у меня есть. Сейчас по тем мониторингам, которые уже успели провести, люди воспринимают это как торжество справедливости», – уточнил Пушилин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия решила изъять у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты
|
|
Власти России изымут у Японии право вылова рыбы у Курил из-за отказа платить за квоты, сообщил вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо. Мы уже по сути дела ограничили, причем ограничили их усилиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее эксперты оценили новый виток конфликта с Москвой, который прямо сейчас провоцирует Токио. Японцы не согласны с российским решением отказать им в праве ловить рыбу в районе Южных Курил, но при этом вводят новые антироссийские санкции.
Напомним, в конце апреля Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» – ежегодном докладе МИД Японии – «северные территории» (так в стране называют Южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска освободили стратегический район Кинбурнской косы в Николаевской области
Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В результате успешных наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации открылся водный путь на город Очаков. Окончательно освобождена стратегически важная часть Николаевской области – район Кинбурнской косы», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, в среду российские средства ПВО сбили два МиГа-29 и вертолет Ми-8 в Николаевской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
|
|
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – цитирует Вучича ТАСС.
Глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас.
«Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся», – отметил президент.
Также Шольц в пятницу заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.
Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины
|
|
Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.
Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».
По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.
Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракетным авиаударом уничтожены самолеты ВСУ на аэродроме Днепр
|
|
За минувшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой народной республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой народной республики и Лоскутовки Луганской народной республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».
В сообщении также говорится, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Помимо этого, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой народной республики, Попасная Луганской народной республики.
Кроме того, сообщили в российском военном ведомстве, перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» в районах Попасная Луганской народной республики, Ледовка, Калиново Харьковской области и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Малая Камышеваха, Нижнее Купье Харьковской области и Яковлевка Донецкой народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», пять орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники», – собщили в Минобороны.
«Инженерные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое. К настоящему времени российскими военнослужащими очищено более пяти квадратных километров территории населенных пунктов Яровая и Студенок, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин», – добавили в военном ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стала известна судьба захваченных Россией кораблей ВМС Украины
Большинство кораблей военно-морских сил Украины, которые оказались под контролем России с 2014 года, планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма.
Источник ТАСС сообщил, что «многие из них уже не подлежат даже буксировке». Указывается, что «в большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели». В силовых структурах Крыма уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции». Источник заявил, что они уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности. Отмечается, что Москва никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.
Напомним, в силовых структурах региона сообщали, что бронекатера, ставшие трофеями российских моряков в результате спецоперации России на Украине, могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь. В 2019 году Россия вернула Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе.
США озаботились смертными приговорами наемникам в ДНР
|
|
Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает Россию уважать нормы гуманитарного права, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», – передает ТАСС сообщение Блинкена.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Крупный завод по производству удобрений закрылся в Британии из-за цен на газ
Из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Великобритании заводов по производству удобрений Ince, сообщила компания CF Fertilisers – владелец предприятия.
Еще одной причиной закрытия стал уровень налогообложения на охрану окружающей среды. Закрытие завода по производству азотных удобрений в пригороде Честера, вероятно, приведет к нарушению цепочек поставок продовольствия в стране. Производство остановили еще осенью, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Эксперты считают, что закрытие завода «усугубит ситуацию с глобальными поставками», а также повлияет на все отрасли в Великобритании – «от стоимости молока и мясной продукции на прилавках до цен на хлеб, поскольку мукомольной пшенице необходим высокий уровень протеина, получаемого благодаря азоту». В результате многие фермеры могут отказаться от выращивания пшеницы из-за цен на удобрения.
CF Fertilisers заявила, что завод в Биллингеме продолжает работу и «обладает достаточными мощностями, чтобы удовлетворить спрос на удобрения в том объеме, который давали сразу два завода, пока один из них не приостановил свою работу в сентябре 2021 года».
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония решила запретить экспорт грузовых автомобилей в Россию
|
|
С 17 июня вводится запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
Также будет запрещен экспорт железнодорожных локомотивов и кондиционеров. В список запрещенного экспорта вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы, насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.
Хагиуда объяснил данный шаг решением японского правительства о «введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры», передает ТАСС.
Министр заявил, что «во взаимодействии с мировым сообществом Япония принимает жесткие меры в отношении России из-за ее нападения на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
Лавров объяснил Западу отличие танго от брейк-данса в политике
Россия готова к диалогу с западными странами, но не видит соответствующего намерения с их стороны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сравнив действия Вашингтона с брейк-дансом.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку», – приводит его слова ТАСС.
После начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о введении комплекса санкций против России, однако ограничения обернулись против стран, которые их ввели. В то время как в Европе назревает рецессия, Россия может зафиксировать рекордный размер положительного сальдо торгового баланса. Кроме того, рекордно выросли нефтегазовые доходы нашей страны, а рубль признали лучшей валютой 2022 года.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему доходы России растут, несмотря на санкции, и как их можно увеличить еще.
Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке
ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
|
|