Володин заявил о необходимости Запада «с поклоном идти» к Путину

Tекст: Елизавета Шишкова

Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы подчеркнул, что Запад должен быть готов «с поклоном идти» к президенту России Владимиру Путину, если надеется избежать применения новейшего подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, передает ТАСС.

По словам спикера, создание ракеты «Буревестник» позволило провести испытания «Посейдона», и аналогов этому оружию, по его мнению, в мире не существует. Володин отметил, что президент России сопровождал реализацию этого проекта с самого начала.

«Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие», – заявил Володин. Также он добавил, что результат разработки стал важным фактором для российской обороны и международной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.