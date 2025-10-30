Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Володин заявил о необходимости Запада «с поклоном идти» к Путину
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря появлению «Посейдона» у Запада нет альтернативы переговорам с Россией.
Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы подчеркнул, что Запад должен быть готов «с поклоном идти» к президенту России Владимиру Путину, если надеется избежать применения новейшего подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, передает ТАСС.
По словам спикера, создание ракеты «Буревестник» позволило провести испытания «Посейдона», и аналогов этому оружию, по его мнению, в мире не существует. Володин отметил, что президент России сопровождал реализацию этого проекта с самого начала.
«Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие», – заявил Володин. Также он добавил, что результат разработки стал важным фактором для российской обороны и международной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
Володин заявил, что создание крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» позволило провести испытания аппарата «Посейдон».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.