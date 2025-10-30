  • Новость часаNBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия
    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»
    Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия
    Премьер Грузии пообещал наказание ответственным за «тяжелейшее предательство» — войну с Россией
    Токийский автосалон показал беспилотные новинки
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг украинских детей
    Си Цзиньпин и Трамп говорили почти два часа в Пусане
    Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война через экран смартфона дает иллюзию безопасности

    Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

    30 октября 2025, 10:10 • Новости дня

    NBC указала на ложь в словах Трампа о лидерстве США по арсеналу ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США лидирует по числу ядерного оружия в мире, но официальные данные ICAN (Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия) говорят о том, что наибольшее число ядерных вооружений находится у России, сообщает NBC.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о поручении Пентагону незамедлительно провести испытания ядерных вооружений наравне с Россией и Китаем, передает NBC News.

    Трамп в публикации заявил, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным потенциалом в мире, а Россия занимает второе место, Китай – третье, но «потенциал Пекина сравняется с США и Россией через пять лет». NBC отмечает, что по данным ICAN, Россия является страной, имеющей наибольшее количество подтвержденных единиц ядерного оружия – 5449 единиц против 5277 у США.

    Также сообщается, что последняя подтвержденная серия ядерных испытаний в США состоялась в 1992 году, после чего Соединенные Штаты объявили мораторий.

    В ответ на заявление Трампа NBC запросила разъяснения в Белом доме, однако президент США не стал отвечать журналистам на вопросы о корректировке планов по испытаниям.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов самый крупный арсенал ядерного оружия. Трамп также объяснил решение возобновить ядерные испытания как ответную меру.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов больше подводных лодок, но по числу ядерных боеголовок между Россией и США сохраняется паритет.

    27 октября 2025, 20:33 • Новости дня
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»

    В МИД указали на соответствие испытания «Буревестника» международным обязательствам

    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетные испытания «Буревестника» были проведены с соблюдением всех международных соглашений, заявил заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», – указал Воронцов, отвечая на претензии со стороны США, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    В Госдуме заявили о непревзойденной дальности ракеты «Буревестник».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    29 октября 2025, 20:15 • Видео
    Корея сменила подход к России и Украине

    Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    27 октября 2025, 18:54 • Новости дня
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США по обвинению в похищении детей

    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при планировании поездок в США, говорится в предупреждении МИД России.

    Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в последнее время участились случаи задержания россиянок и других граждан России на территории США по абсурдным обвинениям в «похищении» детей.

    «Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что к россиянам, оказавшимся в подобных жизненных обстоятельствах, со стороны американских правоохранителей применяется практика задержаний и выдвигаются обвинения, которые в России считают недопустимыми и не соответствующими реальной ситуации.

    МИД акцентировал, что особенно важно учитывать такие риски для соотечественников, находящихся в браках с гражданами США, а также настоятельно посоветовал воздерживаться от не связанных с необходимостью поездок в эту страну.

    В июне МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

    29 октября 2025, 01:59 • Новости дня
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    Дмитриев собрался подать в суд на The Washington Post
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о намерении подать в суд против американской газеты Washington Post.

    По словам Дмитриева, издание повторно использовало высказывания, ложно приписанные ему, несмотря на предыдущие обращения с требованием их исправить, передает ТАСС.

    «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления – так и не исправили», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материал Washington Post от 18 октября включал цитату, которую газета приписала Дмитриеву. Глава РФПИ подчеркнул, что подобных заявлений не делал, и потребовал извиниться, исправить публикацию и провести внутреннее расследование. Позднее Washington Post изменила указанные цитаты, однако, по словам Дмитриева, 28 октября сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.

    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    Лавров удивился переходу Трампа на «давно отработанные» позиции по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    29 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить запрет на СПГ из России

    Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила Дональду Трампу о невозможности отказаться от импорта российского газа, так как эмбарго нанесет ущерб экономике страны.

    Такаити заявила о своей позиции во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в Токио, передает ТАСС. По данным издания «Никкэй», премьер-министр подчеркнула, что отказ Японии от СПГ из России приведет к негативным последствиям для экономики, а выгоду получат лишь Китай и Россия.

    В ходе встречи Такаити попросила понимания у Трампа, объяснив, что введение эмбарго сейчас невозможно. Она отметила: «Если бы Япония вышла из проекта «Сахалин-2», это бы только порадовало Китай и Россию».

    На российский СПГ приходится около 9% всего импорта этого энергоносителя в Японию. Кроме того, на переговорах присутствовали министр финансов Японии Сацуки Катаяма и глава Минфина США Скотт Бессент, однако детали их обсуждения не раскрываются.

    Ранее при прежнем правительстве Японии напрямую не комментировали призывы США отказаться от российских энергоресурсов, но стабильно подчеркивали значение российских поставок для энергетической безопасности страны. По подсчетам, в 2024 финансовом году СПГ составлял основную часть японского импорта из России, тогда как закупки нефти практически прекратились за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля российских энергоресурсов составляет около 3% энергетического баланса Японии и включает существенные объемы сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2». В июле и в предыдущие месяцы Япония не импортировала российскую нефть, кроме поставок с «Сахалина-2». Страна увеличила закупки других российских энергоносителей на сотни процентов.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    Эксперт Юшков: Европейцы попытаются национализировать активы «ЛУКОЙЛа»

    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    29 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    NBC: Разведка США не увидела готовности России к уступкам по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские разведслужбы не заметили признаков готовности Москвы к уступкам по Украине на фоне санкций и дипломатических усилий Вашингтона, сообщает NBC.

    Американские разведывательные службы не видят признаков готовности России к компромиссу по Украине, сообщает NBC со ссылкой на последнюю оценку спецслужб США.

    Согласно выводам, которые были доведены до Конгресса, президент России Владимир Путин настроен решительно и намерен добиться успеха на поле боя, несмотря на потери и экономические трудности.

    Высокопоставленные представители США и Конгресса отмечают, что Путин сейчас более непреклонен, чем прежде. Он причисляет к приоритетам сохранение контроля над украинскими территориями и расширение влияния страны, чтобы оправдать затраты и жертвы. Подход Москвы к спецоперации на Украине, по оценке разведки, не изменился с 2022 года.

    На этом фоне Дональд Трамп, пытающийся содействовать мирным переговорам, недавно отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, он впервые с января ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, назвав эти меры «грандиозными», и выразил надежду, что они будут краткосрочными.

    Трамп подчеркнул: «Я просто почувствовал, что пришло время», объясняя свое решение ввести новые ограничения. Он также выразил надежду на скорое окончание боевых действий.

    В Белом доме воздержались от комментариев относительно оценки разведки, переадресовав к словам Трампа о том, что введенные санкции должны помочь урегулировать конфликт. Официальный представитель заявил, что США будут добиваться мира на Украине, отмечая, что прочный мир возможен лишь при готовности России к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах своей семьи на Украине.

    Глава ДНР Денис Пушилин предложил создать фильм о подвиге сына заместителя директора ЦРУ в зоне СВО.

    27 октября 2025, 14:04 • Новости дня
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    Эксперты: Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» не повлияли на экспорт нефти
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные эксперты отмечают, что введение ограничений почти не сказалось на экспорте российской нефти, несмотря на краткосрочный скачок цен.

    Новые антироссийские санкции администрации президента США Дональда Трампа не приведут к заметным потерям для экспорта нефти из России, передает ТАСС, ссылаясь на материал Reuters.

    Как отмечает агентство, после объявления ограничительных мер стоимость нефти марки Brent увеличилась на 8,9%, однако рынок быстро приспособился к изменениям.

    «Роснефть» и «Лукойл», являющиеся крупнейшими производителями нефти в России, обеспечивают около 5% от мировой добычи, что составляет приблизительно 5,3 млн баррелей в сутки, из которых примерно 3,5 млн идут на экспорт.

    По мнению аналитиков, даже в случае появления перебоев в поставках эти трудности будут кратковременными и некритичными по масштабам. Рынок сумел адаптироваться к новым условиям, сохранив стабильность экспортных потоков.

    22 октября Министерство финансов США включило «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние компании в новый пакет санкций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала: «Вашингтон ожидает, что новые меры окажут существенное давление на Москву в связи с событиями на Украине».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что новые санкции США не окажут значительного влияния на экономическое положение страны, а подобные шаги со стороны администрации США только вредят двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США подготовили новый пакет санкций против банковского сектора и нефтяной инфраструктуры России.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал Европейский союз ввести аналогичные американским санкции против российских нефтяных компаний.

    Финансовый директор Eni Франческо Гаттеи рассказал о возможных последствиях новых американских ограничений для «Роснефти» и «Лукойла».

    27 октября 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН подчеркнул, что Россия предлагает Соединенным Штатам начать диалог по созданию юридически обязывающего инструмента предотвращения гонки вооружений в космосе.

    По его словам, Вашингтон предпринимает действия для срыва консультаций, несмотря на важность выработки юридических гарантий предотвращения гонки вооружений в космосе, передает ТАСС.

    «Мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать», – заявил Воронцов.

    Он также отметил отсутствие официальной реакции США на российские вопросы о проекте оборонной системы «Золотой купол» для Америки, связанной с возможным выводом оружия за пределы планеты.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал присмотреться к тем, кто не против гонки вооружений в космосе.

    27 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

    Песков назвал важными слова Трампа о подлодке у берегов России

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Дональда Трампа о наличии американской ядерной подлодки у российских берегов является выражением позиции действующего президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии ядерной подлодки у берегов России, передает ТАСС.

    «Эта точка зрения главы американского государства, она важна», – отметил Песков.

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания ракеты «Буревестник» не повлияют на и без того крайне низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что система вооружений «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    29 октября 2025, 06:30 • Новости дня
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    WSJ признала опасность «Буревестника» для американской ПРО «Золотой купол»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Высокоточная крылатая ракета «Буревестник» способна стать угрозой для системы ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США, пишет Wall Street Journal.

    Как признает Wall Street Journal, «Буревестник» является «потенциальной угрозой» для системы ПРО «Золотой купол». Это связано с тем, что «Буревестник» способен преодолевать современные системы противоракетной обороны благодаря полету на низких высотах, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что наличие у России ракеты «Буревестник» может дать Москве дополнительный рычаг давления в переговорах с США относительно контроля над вооружениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО «Золотой купол». Космическое командование США завершило разработку вариантов этой системы ПРО. Западные СМИ сообщают, что проект «Золотой купол» будет включать четыре эшелона защиты при общей стоимости в 175 млрд долларов.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что испытания были проведены 21 октября, а боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой и обладает неограниченной дальностью поражения.

    30 октября 2025, 07:08 • Новости дня
    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями Кимбалл: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ

    Глава Ассоциации по контролю над вооружениями: США обязаны соблюдать ДВЗЯИ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юридически Соединенные Штаты должны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Этот Договор 1996 года поддерживает почти каждое государство в мире, сказал Кимбалл РИА «Новости».

    «Соединенные Штаты, подписав его, юридически обязаны соблюдать. Ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила испытательных ядерных взрывных испытаний в этом столетии», – указал он.

    Кимбалл также выразил озабоченность по поводу идеи президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. По его словам, подобное решение безрассудно, оно может вызвать серьезное сопротивление как внутри страны, так и среди союзников.

    Он добавил, что для США отсутствуют технические, военные или политические причины для возобновления испытательных ядерных взрывов, которые не проводились с 1992 года.

    Ранее Трамп поручил американским военным провести «испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    До этого МИД России указывал, что основная причина, по которой ДВЗЯИ не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции Вашингтона.

    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    29 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Вэнс заявил о смене оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что еще полгода назад не видел возможности завершения конфликта между Россией и Украиной.

    В интервью New York Post Вэнс сообщил, что еще полгода назад считал, что боевые действия могут продолжаться даже через 15 лет, передает РИА «Новости».

    «Если бы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал, что боевые действия между ними никогда не закончатся... через 15 лет они все бы еще вели боевые действия... если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – отметил Вэнс.

    Он уточнил, что за последний месяц его мнение изменилось, так как в вопросе урегулирования «достигнут невероятный прогресс».

    Ранее президент США Дональд Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы.

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование украинского конфликта включает всего несколько элементов: гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины.

    Индия нервирует США партнерством с Россией в небе

    Индия, которая смогла отказать США и продолжить закупать российскую нефть, пошла дальше. Теперь она рассчитывает на тесное сотрудничество в гражданской авиации с Россией, которая совершила настоящую революцию в отрасли. Вместо закрытия производств, Россия поднялась на новый уникальный авиационный уровень, которому завидуют в США и ЕС. Какие дела у Индии с Россией в авиации? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

