Токийский автосалон показал беспилотные новинки и космические технологии

Japan Mobility Show представил беспилотные автомобили и ракету Honda

Tекст: Мария Иванова

Japan Mobility Show, ранее известный как Tokyo Motor Show, в этом году отразил изменения в японском автопроме и расширении транспортной индустрии, передает РИА «Новости».

Среди экспонатов – не только привычные автомобили, но также инновационные устройства, роботы и техника для новых сфер мобильности.

Традиционные марки иностранных брендов, как отметили завсегдатаи выставки, теперь почти не представлены – исключение составили лишь Mersedes Benz, Hyundai, KIA, BYD, а также отдельные экспозиции MINI и BMW.

Главную роль сыграли японские гиганты Toyota и Honda. Toyota заняла целый павильон и выделила его под автомобили класса люкс Century и Lexus, а также под серию уникальных концептов техники для людей с разными потребностями, а также детей.

Представитель Toyota Такуя Хаясида сообщил: «Это специально сделанный для детей вид персональной мобильности Kidsmobi. Им может пользоваться ребенок ростом не выше 130 сантиметров. Kidsmobi может быть востребовано родителями, если они задерживаются на работе, а ребенку приходится поздно возвращаться из школы».

Кроме детских капсул, Toyota продемонстрировала серию Me, включающую электрические кресла с возможностями для передвижения в сложных условиях, адаптированные инвалидные коляски, сегвеи нового поколения и кресла, способные преодолевать лестницы. Также был представлен ряд автономных беспилотных фургонов для перевозки людей, товаров и даже как мобильные лавки или роботакси. Такие транспортные средства можно вызывать через приложение, а внутри оборудованы развлекательными дисплеями.

Honda удивила публику ракетой на биометане, уже совершившей первые успешные испытания и способной в будущем выводить спутники на орбиту. Компания также показала джет, катер и линейку мотоциклов. Mitsubishi организовала экспозицию автономного автомобиля с прицепом для длительных путешествий, солнечными панелями и оборудованием для жизни. Suzuki представила совместную разработку с американским стартапом Glydways – гибрид такси и индивидуального поезда, испытания которого запланированы в США на 2026 год.

Isuzu показала модульный грузовой трансформер, способный подстраиваться под различные грузы и менять длину в зависимости от необходимого объема. Выставка Japan Mobility Show продолжит работу до 9 ноября, она собрала 500 компаний из разных отраслей.

