Минпромторг: Продажи новых автомобилей в России сократились на 28%

Tекст: Алексей Дегтярев

За январь – май 2025 года суммарные продажи новых автомобилей в России составили 506,5 тыс. единиц, что на 28% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Российский рынок автомобилей отечественного производства достиг 277 тыс. штук, снизившись на 10% по сравнению с прошлыми результатами. Продажи легковых машин упали до 437,1 тыс. (-26%), легких коммерческих авто – 41,7 тыс. (-17%), грузовиков – 23,5 тыс. (-52%), автобусов – 4,3 тыс. (-53%).

В мае 2025 года рынок новых транспортных средств снизился на 30% в годовом выражении, составив 102,5 тыс. авто. Это показатель также на 12% меньше, чем в апреле. Продажи легковых автомобилей в мае составили 90,7 тыс., что на 28% меньше, чем год назад, и на 11% ниже уровня апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японский концерн Toyota возобновил продажи новых автомобилей в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».