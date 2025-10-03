  • Новость часаПутин: Сила России в ее самобытной и суверенной системе образования
    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»
    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Эксперт объяснил, какая зарплата нужна для пенсионного балла в 2026 году
    Путин поздравил педагогов России с наступающим Днем учителя
    Путин наградил учителей участников СВО
    ЕС продлил санкции против России
    Представитель ЕК отказалась отвечать на вопросы о речи Путина на «Валдае»
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    49 комментариев
    3 октября 2025, 15:56 • Новости дня

    Силы ПВО России сбили 12 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дежурные средства российской ПВО в пятницу сбили 12 украинских беспилотников над Оренбургской, Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны уточнили, что инциденты произошли третьего октября в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени. По информации ведомства, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Оренбургской области, еще три – над Курской областью, аналогичное количество сбито над Белгородской областью, два – над Брянской областью.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за день.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Комментарии (32)
    3 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве, совершенном несколько лет назад, сообщили в правоохранительных органах.

    О задержании Ибрагима Сулейманова в Москве сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС. Предпринимателя подозревают в преступлении, подпадающем под ст. 105 УК РФ – убийство.

    Собеседник агентства уточнил, что речь идет о преступлении, совершенном в прошлые годы. Сулейманова задержали сотрудники правоохранительных органов.

    По данным источника «Известий», речь идет о преступлении, совершенном в 2004 году.

    Как уточняет РБК,  преступление, в котором подозревают Сулейманова, – убийство экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля.

    Ибрагим Сулейманов и его брат, Расул, в 2024 были бенефециарами крупной ИТ-компании «Сирена-трэвел».

    По данным Telegram-канала Baza, Сулейманов считается одним из самых влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег. Ранее он контролировал госсистему бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и имел «влияние» в сфере транспорта, авиации и информационных технологий.

    Ранее Свердловский областной суд оставил без изменений меру пресечения для обвиняемого в убийствах прошлых лет Шахина Лалаева. Следствие раскрыло новые подробности дела об организованной преступной группе в Екатеринбурге.

    Комментарии (17)
    3 октября 2025, 14:31 • Видео
    Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Почему Иван - Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    Комментарии (12)
    2 октября 2025, 17:40 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер и каскадер Сергей Рыбин, известный по ролям в популярных российских сериалах, ушел из жизни на 52-м году.

    Об этом сообщил портал Кино-театр.ру. Рыбин был известен по ролям в популярных российских сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких проектах, как «Война и мир» и «Морские дьяволы», передает «Рен-ТВ».

    На прошлой неделе, 27 сентября, умер еще один актер из «Тайн следствия» – Александр Иовлев. Он приобрел популярность благодаря ролям в сериалах «Тамбовская волчица», «Омут», «Ментовские войны» и «Попытка к бегству». Причины смерти актеров не уточняются.

    Ранее сообщалось, что Кирилл Датешидзе, сыгравший адвоката Геворкяна в «Улицах разбитых фонарей» и воспитавший сотни актеров в Петербурге, скончался после продолжительной болезни.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    ФОМ: 81% россиян одобрили работу Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство (81%) опрошенных граждан России скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным опроса ФОМ, 81% россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента. Только 9% респондентов высказали противоположную точку зрения, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что 78% опрошенных заявили о доверии к Путину.

    Помимо этого, 53% респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, а 59% положительно оценивают деятельность председателя правительства Михаила Мишустина.

    В рамках опроса выяснилось, что если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, 41% опрошенных поддержали бы «Единую Россию», 12% отдали бы предпочтение ЛДПР, 7% – КПРФ, 4% – партии «Новые люди» и 3% – «Справедливой России».

    Исследование проводилось среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ 26-28 сентября, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Комментарии (33)
    3 октября 2025, 08:26 • Новости дня
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (8)
    3 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина

    Политолог Ткаченко: Узкий круг лиц на Западе поймут стихотворный посыл Путина

    Политолог объяснил, почему Путин не стал цитировать «жесткие» строки Пушкина
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе едва ли поймут литературные чтения Владимира Путина. Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который есть не у всех. Лишь очень узкий круг западных экспертов осмыслят посыл, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина».

    «Владимир Путин счел подходящим своему выступлению общий тон стихотворения Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Та же часть, которую президент не стал цитировать, – довольно жесткая и агрессивная. В ней поэт обращается, в частности к Польше. Думаю, российский лидер решил, что такие краски сейчас неуместны», – предположил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Отрывок, о котором идет речь, содержит следующие строки:

    Но знайте, прошеные гости!
    Уж Польша вас не поведет:
    Через ее шагнете кости!..»
    Сбылось — и в день Бородина
    Вновь наши вторглись знамена
    В проломы падшей вновь Варшавы;
    И Польша, как бегущий полк,
    Во прах бросает стяг кровавый —
    И бунт раздавленный умолк.

    По мнению Ткаченко, на Западе едва ли поймут литературное высказывание Путина. «Для этого нужно иметь определенный уровень культуры, который не у всех есть. Лишь очень узкий круг американских и европейских экспертов осмыслят посыл. Наше противостояние носит комплексный характер. Мы ищем истоки нашей позиции в истории, в культуре. В этом смысле Пушкин – наша подмога», – рассуждает политолог.

    Говоря о выступлении президента на «Валдае», Ткаченко обратил внимание, что особое внимание было уделено отношениям Москвы и Вашингтона. «Высказано желание сотрудничать, искать компромиссы, а также призывы к возвращению классической дипломатии. Путин вновь протягивает руку США», – считает собеседник. Это контрастирует с риторикой в адрес Европы, добавил спикер.

    «Россию не интересуют нынешние элиты ЕС как возможный партнер. Они не собираются учитывать наши интересы и представляют для нас скорее источник угрозы. Поэтому тональность заявлений была соответствующей», – отметил эксперт. Впрочем, в вопросе контактов российской и американской сторон не все гладко.

    «Речь не столько о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk (сообщения об этом – часть информационной войны), сколько о ДСНВ. Выгодное для американцев предложение по этому договору Штаты просто игнорируют. Складывается впечатление, что Вашингтон не хочет с нами вести сущностные переговоры. Но мы руки точно не опускаем. Будем и дальше работать, искать контакты с Дональдом Трампом, с руководством Белого дома», – подчеркнул Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Чеснаков. По его словам, основная часть выступления Путина на «Валдае» касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. «Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые, что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению Европе, – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния», – подчеркнул эксперт.

    По его оценкам, на основную часть европейской элиты этот сигнал, скорее всего, не подействует. «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – пояснил политолог.

    «Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – заключил Чеснаков.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    @ Michael Gloss

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал о подвиге погибшего в ходе СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Глава государства подчеркнул, что Глосс, несмотря на гражданство США, «был русским солдатом» и воевал наравне с другими военнослужащими, проявив мужество и самоотверженность.

    «Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что погибший Майкл Глосс, несмотря на американское происхождение, был русским солдатом. Путин также подчеркнул, что Глосс воевал наравне с другими российскими военнослужащими.

    «Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину – и оба погибли», – рассказал президент.

    «Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – подчеркнул Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Джулиан Галлины Глосс на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    Комментарии (16)
    3 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    @ Airbus/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществляют попытки глушения британских военных спутников каждую неделю, используя технологии для сбора информации и помех работе орбитальных аппаратов, заявил глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман.

    По его словам, Россия пытается регулярно глушить британские военные спутники, передает Bloomberg.

    Тедман добавил, что российские военные активно вмешиваются в военные операции Британии в космосе, а попытки помех зафиксированы «еженедельно».

    Тедман отметил: «Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами». Он также сообщил, что британский флот насчитывает около шести специализированных военных спутников, защищенных технологиями противодействия радиоэлектронным атакам. Генерал добавил, что российские аппараты оснащены оборудованием, позволяющим отслеживать британские спутники и собирать с них информацию.

    Угроза вмешательства в космосе касается не только Британии. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. Он подчеркнул, что российские силы могут «глушить, ослеплять, манипулировать или даже физически выводить из строя спутники».

    На фоне растущей напряженности Британия и США впервые провели совместную операцию по маневрированию спутников. С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен для проверки работоспособности британского аппарата, что, по словам оборонного ведомства, стало важным шагом в развитии сотрудничества союзников по программе Operation Olympic Defender. Тедман подчеркнул, что союзники теперь осуществляют «продвинутые орбитальные операции для защиты национальных и военных интересов в космосе».

    Обострение ситуации в космосе происходит на фоне общего роста напряженности с Россией. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер недавно заявила о готовности Лондона «действовать» после призывов Дональда Трампа к странам НАТО сбивать российские самолеты-нарушители.

    Напомним, 17 августа сообщалось, что Британия запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Как отмечается, спутник Tyche для разведки и наблюдения, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании.

    До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    В России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы.

    Комментарии (17)
    2 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских

    В Марокко в ходе протестов начались штурмы административных зданий

    Протестующие в Марокко ранили сотни полицейских
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти страны сообщили о сотнях раненых среди полицейских и нападениях на госучреждения, а также о гибели трех человек на фоне массовых акций протеста.

    Протестующие штурмуют административные здания и центры безопасности с целью захвата оружия, заявил официальный представитель МВД Марокко Рашид аль-Хальфи, передает ТАСС. По его словам, часть манифестаций перестала быть мирной, а действия участников приобрели черты преступных, включая попытки захвата оружия и техники.

    Аль-Хальфи отметил: «Беспрецедентные преступные действия дошли до нападений и штурмов административных учреждений и центров безопасности с целью захвата оружия, техники и боеприпасов». МВД пообещало принять все необходимые меры против виновных в насилии, вандализме и подстрекательстве к беспорядкам, сохраняя при этом гарантию права на мирный протест.

    Ведомство сообщило о сотнях раненых среди сотрудников полиции, а также об актах вандализма в отношении муниципальных учреждений, банков, медицинских центров и магазинов. Известно о трех погибших в результате насилия. По информации СМИ, участники беспорядков использовали холодное оружие, зажигали покрышки и применяли газовые баллоны.

    Акции протеста проходят с 27 сентября во многих городах страны. Их организовало молодежное объединение GenZ212, требующее реформ образования и здравоохранения, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения уровня жизни граждан.

    Протестующие выражают недовольство значительными тратами на спортивную инфраструктуру к Кубку африканских наций-2025 и ЧМ-2030 на фоне нехватки социальных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость ужесточения политики по отношению к Алжиру. Багдад и Рабат назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.

    Комментарии (2)
    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Сербской (РС) (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик высказал мнение, что через два года попасть в Кремль будет затруднительно из-за большой очереди европейских лидеров.

    Милорад Додик предположил, что европейские лидеры через два года массово устремятся в Кремль, передает ТАСС.

    По его словам, он сталкивался с давлением со стороны западных структур, в том числе с санкциями от администрации экс-президента США Джо Байдена и запретом на политическую деятельность внутри страны.

    Додик подчеркнул, что считает справедливость самым главным принципом и намерен продолжать бороться за нее.

    «Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти», – отметил Додик.

    Президент Республики Сербской также напомнил о встрече с Владимиром Путиным на полях форума «Валдай» в Сочи. Додик заявил, что рад возможности обсудить стратегические двусторонние отношения и отметил осведомленность российского лидера о сложной ситуации в сербском энтитете.

    Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик отметил сильное впечатление от выступления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Комментарии (2)
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Орбан заявил о движении ЕС к войне
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Церковь Англии впервые возглавила женщина

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

