Аферисты сделали оренбургскую пенсионерку курьером для обмана других людей

Tекст: Алексей Дегтярев

В городе Ноябрьске в ЯНАО правоохранители задержали 68-летнюю женщину из города Бузулук Оренбургской области, она пыталась получить 15 тыс. рублей у другой пенсионерки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее эта женщина сама стала жертвой мошенников: у нее выманили 2 млн рублей и убедили, что она должна участвовать в «операции» ФСБ в роли курьера.

Пожилая женщина, уверенная в том, что помогает спасать сбережения пенсионеров, ездила в разные города, чтобы забирать деньги у новых жертв по специальному «кодовому слову».

В этот раз она собиралась получить сумму у 73-летней жительницы Ноябрьска, которой аферисты пообещали повышенную пенсию и пытались выманить более 5 млн рублей.

Работники банка остановили попытку обналичить крупную сумму, а полиция вовремя вмешалась и пресекла очередное мошенничество. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество»

Ранее пожилая жительница Омска по требованию мошенников передала им свои сбережения, включая драгоценности, общая сумма превысила 74 млн рублей.

До этого пожилой москвич передал злоумышленникам более 30 млн рублей.