    Маск начал войну энциклопедий в интернете
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    «Время героев» и время амбиций. Ветераны СВО идут во власть
    Поклонская сменила имя с Натальи на Радведа
    Посольство РФ назвало угрозы Франкена стереть Москву с карты мира «маразмом»
    В МИД указали на усиление разведывательной активности НАТО у границ России
    Дмитриев собрался подать иск против Washington Post
    Конгресс признал недействительными указы Байдена о помилованиях
    Директор школы получил выговор за разделение детей на «малоимущих» и «СВО»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    29 октября 2025, 06:44 • Новости дня

    Более 100 мобилизованных в 95-ю бригаду ВСУ подготовили к отправке на передовую

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В учебном центре 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ завершена подготовка свыше ста мобилизованных, предназначенных для отправки на передовые позиции в районе Сум, сообщили в российских силовых структурах.

    Более 100 мобилизованных из учебного центра 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовятся к отправке на передовую на сумском направлении, передает РИА «Новости». Как сообщили в российских силовых структурах: «Продолжается восстановление боеспособности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В учебном центре бригады готовятся отправиться на передовую в составе бригады более 100 мобилизованных». Кроме того, представители силовых структур отметили, что все мобилизованные прошли полный двухмесячный курс подготовки перед своей отправкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка между местными жителями и военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе также произошла массовая драка между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями.

    28 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона

    Хинштейн призвал Балицкого извиниться за слова о жителях Курской области

    Хинштейн: Заявления Балицкого о курянах оскорбляют защитников региона
    @ Александр Кряжев, Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что глава Запорожской области Евгений Балицкий должен извиниться за слова о том, что «куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ».

    «С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ», – заявил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн подчеркнул, что подобные публичные выступления среди официальных лиц недопустимы даже в мирное время, не говоря уже о нынешних условиях спецоперации на Украине, когда слова могут использоваться врагами для дестабилизации ситуации. Хинштейн назвал заявления Балицкого абсолютно неприемлемыми.

    «Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», – заявил он.

    Как пишет «Московский комсомолец», поводом для резкого ответа Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказал об успехах в обороне Запорожской области. При этом Балицкий ошибочно назвал жителей Курской «курчанами»: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Это уже не первый скандал с действиями или заявлениями Балицкого в последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России  Элла Памфилова заявила, что Балицкий превысил должностные полномочия, осовбодив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Памфилова также  направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах.

    Комментируя эту ситуацию, политолог Евгений Минченко заявил, что если Балицкий продолжит использовать методы украинского «политикума», то его могут ждать неприятные последствия.

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    Эксперт Кнутов: Франция спешит «застолбить» свою зону влияния на Украине

    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    28 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска

    Российские войска освободили микрорайон Троянда в Красноармейске

    Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В населенном пункте Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ южнее железной дороги, а также в районе вокзала. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда, сообщает Минобороны.

    Штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, продвигаясь в восточной части населенного пункта Димитров ДНР, нанесли поражение и выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Была пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны Гришино в ДНР для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны три попытки украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном направлении. Уничтожены более 180 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Родинского, Вольного, Белицкого, Котлино ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре бронемашины и американская 155 мм гаубица М777, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Варачино, Искрисковщины и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Шийковки, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана, Дробышево и Ямполя ДНР.

    В районе Купянска Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ. В Петропавловке Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся на шести лодках переправиться на правый берег Оскола, отчитались в Минобороны.

    Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны Нечволодовки Харьковской области. Всего в этом районе уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронемашина «Казак» и четыре пикапа.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Бондарного, Веролюбовки, Иванополья и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблищости от Вишневого, Рыбного, Успеновки и Нового Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и склад мат средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром во вторник сообщалось, что батальон ВСУ перебросили к Красноармейску вместо восполнения потерь.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска.

    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.

    28 октября 2025, 23:59 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок
    В результате атаки ВСУ в Брянской области погибла женщина и пострадал ребенок
    @ Департамент здравоохранения Брянской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника и возникшего пожара в Выгоничском районе погибла женщина, девочка была госпитализирована, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей! В результате террористической атаки уконацистов с помощью БпЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома», – сообщил Богомаз в Telegram.

    В результате инцидента погибла мирная жительница. 14-летняя девочка получила ранения, ее экстренно доставили в детскую областную больницу, где была оказана вся необходимая медицинская помощь.

    Богомаз выразил глубокие соболезнования родным погибшей женщины и пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления. Семье предоставят всю необходимую поддержку и материальную помощь, подчеркнул губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль, в результате чего три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями.

    28 октября 2025, 07:50 • Новости дня
    Батальон ВСУ перебросили к Красноармейску вместо восполнения потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ направило батальон 80-й десантно-штурмовой бригады из Садков к Красноармейску, а не на пополнение потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады был переброшен украинским командованием на покровское направление, пишет ТАСС. Источник из российских силовых структур сообщил, что вместо восполнения потерь в личном составе данный батальон был направлен из населенного пункта Садки, который находится в Сумской области Украины, ближе к Красноармейску .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска в примерно 10 тыс. человек. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске. Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск.

    29 октября 2025, 00:34 • Новости дня
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    Балицкий принес извинения жителям Курской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий, объясняя свои высказывания о вторжения ВСУ в Курскую область, принес извинения жителям региона и заявил, что критика в адрес «курчан» была направлена против бывшего руководства области, которое обвиняют в хищении при строительстве фортификационных сооружений.

    Балицкий заявил в Telegram, что хочет «разъяснить свою позицию». Он уточнил, что, говоря о «курчанах», имел в виду не всех жителей региона, а представителей бывшего руководства области, которых обвиняют в хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Эти люди, по его словам, «непосредственно виновны» в ситуации в Курской области.

    «Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной. Мы с первого дня специальной военной операции чувствуем поддержку всей страны и жителей Курской области и продолжаем поддерживать друг друга», – заявил он.

    Он выразил надежду, что жители области поймут его позицию, отметив, что «самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и её жителей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал извинений от главы Запорожской области за слова о том, что куряне якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ. Поводом для слов Хинштейна стало высказывание Балицкого, который рассказывал об успехах в обороне Запорожской области: «Мы свою область защитили... в отличие от, так сказать, курчан».

    Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанном с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Смирнов пошел на сделку со следствием и признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам о строительстве фортификаций. Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев также признал свою вину в растрате.

    Что касается самого Балицкого, это не первый скандал с ним за последнее время. Так, на прошлой неделе глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что губернатор Запорожской области превысил должностные полномочия, освободив от исполнения обязанностей члена избирательной комиссии региона Галину Катющенко.

    29 октября 2025, 04:09 • Новости дня
    Лавров удивился переходу Трампа на «уже давно отработанные» позиции по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп ранее уже признавал, что «нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня», но «опять ушел на позиции», которые «давно уже отработаны», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Москва рассчитывает на преобладание у Вашингтона логики долгосрочного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    «Президент Трамп после Аляски неоднократно – и до Аляски, кстати, – говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает», – сказал Лавров.

    Министр выразил удивление по поводу того, что Трамп вновь занял уже «отработанные» позиции по этой теме. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициативы по прекращению огня отражают лишь стремление Евросоюза и киевской власти получить временную передышку для пополнения запасов оружия.

    По словам главы МИД, в ситуации вокруг Палестины администрацией Трампа не ставилось на первое место мгновенное прекращение огня, велись переговоры о приемлемых условиях перемирия.

    Лавров напомнил, что Россия прекращала огонь на Украине без предварительных условий еще весной 2022 года и даже отвела войска от Киева, однако эти шаги не привели к разрешению конфликта.

    Министр указал, что Россия надеется на достижение именно устойчивого мира, а не новых поводов для длительных военных и финансовых вливаний в киевский режим. По мнению Лаврова, такие западные действия направлены против России и только затягивают процесс урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр заявил, что на встрече президента России Владимира Путина и Трампа в Анкоридже Россия поддержала предложения, которые спецпредставитель США Стивен Уиткофф доставил в Москву за неделю до саммита. Москва также отметила, что ей нужны гарантии конкретных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Лавров подчеркнул, что перспективы саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны, которая была инициатором встречи.

    28 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому и железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам производства, местам хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 124 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 049 беспилотников, 633 ЗРК, 25 733 танка и других бронемашин, 1607 боевых машин РСЗО, 30 854 орудия полевой артиллерии и минометов, 45 132 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую ВСУ железнодорожную инфраструктуру.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    29 октября 2025, 03:32 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении четвертого беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы ПВО сбили четвертый беспилотник, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Уничтожен ещеодин вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны сбиты три беспилотника, летевших в сторону столицы.

    28 октября 2025, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа над регионами России
    ПВО сбила 57 украинских беспилотников за три часа над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших различные регионы страны, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск наибольшее число дронов – 35 – было сбито над Брянской областью. Кроме того, девять аппаратов были уничтожены над Ростовской областью, четыре – над Калужской областью и четыре – над Тульской областью. В Московском регионе зафиксировано уничтожение четырех беспилотников, причем три из них направлялись на Москву. Также силами ПВО был ликвидирован один беспилотник над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты ПВО сбили 15 украинских беспилотников разных типов в период с 15.00 до 20.00 над несколькими областями страны.

    28 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    Российские добровольцы уничтожили САУ Krab ВСУ на дружковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На дружковском направлении бойцы добровольческого полка дронов «Буревестник» ликвидировали польскую САУ Krab в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщила пресс-служба корпуса.

    Добровольцы отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab Вооруженных сил Украины на дружковском направлении, передает РИА «Новости». Информация об этом поступила от пресс-службы корпуса.

    Как отмечается в официальном сообщении, операторы FPV-дронов на оптоволокне нанесли удар по польской САУ Krab в районе населенного пункта Куртовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила количество южнокорейских самоходных орудий К9А1. Польские самоходные гаубицы AHS Krab собирают из западных компонентов и южнокорейских шасси. Российский дрон «Ланцет» уничтожил польскую САУ Krab в Харьковской области.

    28 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    В Калужском аэропорту ввели временные ограничения на рейсы

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Калуги временно приостановили прием и выпуск воздушных судов, причины введения ограничений не уточняются.

    О введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги проинформировала пресс-служба Росавиации, передает ТАСС. В сообщении отмечается, что ограничения действуют в аэропорту Грабцево под Калугой.

    В то же время в соседней Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Дмитрий Миляев: «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуга (Грабцево). Росавиация также ввела временные ограничения полетов в аэропорту Орска. Аэропорт Калуги вернулся к штатному режиму работы.

    29 октября 2025, 02:34 • Новости дня
    Русских сообщил об отражении атаки БПЛА в Ульяновской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Новоспасском районе Ульяновской области отразили атаку беспилотников, сообщил глава региона Алексей Русских.

    «Жертв нет», – сообщил Русских в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    В сообщении также говорится, что уже проведено экстренное заседание штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По поручению главы региона на место происшествия отправился заместитель губернатора Владимир Разумков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на авиарейсы в аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве были сбиты три беспилотника.

    29 октября 2025, 05:57 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники в трех районах Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько беспилотников были уничтожены силами ПВО в трех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    О перехвате и уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах губернатор сообщил в Telegram.

    Слюсарь уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений и последствий на земле зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся на Москву. В Новоспасском районе Ульяновской области военные отразили атаку беспилотников. В Ставропольском крае нейтрализованы беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленную территорию Буденновска.

    29 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    США сообщили о планах продать Европе оружие для Украины на 2 млрд долларов

    Постпред США при НАТО Уитакер: Вашингтон может продать Европе оружие для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США планируют в течение нескольких месяцев осуществить дополнительные продажи оружия европейским странам на сумму 2 млрд долларов, чтобы усилить поддержку Украины, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще 2 млрд долларов», – заявил Уитакер, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для Киева.

    Он уточнил, что, по мнению американской стороны, «это будет сделано очень быстро». Кроме того, Уитакер предположил, что в 2026 году США через Европу смогут направить Украине еще больше оружия – на сумму от 15 до 16 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подчеркнул, что поставки вооружения на Украину не должны происходить в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов. Белый дом признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для нанесения дальнобойных ударов по России привело бы к эскалации.

    Трамп назвал атомные бомбардировки Японии «небольшим конфликтом»
    Эксперт: Окруженные части ВСУ должны сдаться без приказа Зеленского
    В Белоруссии назвали сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство
    Экономика, психология и юриспруденция попали под сокращение платных мест в вузах
    Итальянцы выступили против расширения выпускающего БПЛА завода Rheinmetall
    Психолог рассказала, как вылечить «мужской грипп»
    PepsiCo изменила логотип

    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Литва все-таки испугалась войны с Россией

      Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

