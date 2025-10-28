  • Новость часаРоссийские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов
    Антироссийские военные планы Франции выходят за пределы украинских границ
    Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    В Башкирии появилась петиция о лишении Егора Крида звания заслуженного артиста
    Лавров рассказал о тишине после испытаний «Буревестника»
    Путин назвал регионы-лидеры по рождаемости в России
    Юшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    Обнародован прогноз Минсельхоза по урожаю картофеля
    Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о нападении на него
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    28 октября 2025, 17:48 • Новости дня

    Актер Попов перед смертью сыграл в новогодней сказке с Орейро

    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Роман Попов снялся в пяти новых кинокартинах перед своей кончиной, включая новогоднюю комедию с уругвайской актрисой Наталией Орейро, сообщают СМИ.

    Эти фильмы запланированы к выходу в течение ближайших двух лет, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Первой картиной станет новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу», где вместе с Поповым сыграла Наталия Орейро, известная по сериалу «Дикий ангел». По сюжету герой Попова, российский юрист, сталкивается с исполнением детских желаний – одно из которых связано с участием международной звезды.

    Еще четыре фильма с покойным артистом сейчас находятся в производстве. Среди них – сериал «Большой человек» и фильм «Несвятая Валентина» о девушке, страдающей аллергией на любовь.

    Напомним, российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет. В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    28 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Юшков оценил риски «ЛУКОЙЛа» при продаже зарубежных активов

    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После введения санкций против «ЛУКОЙЛа» наиболее уязвимыми оказались европейские активы компании. Недружественные по отношению к России правительства стран Европы могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли структур и ввести внешнее управление над ними, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение «ЛУКОЙЛа» продать зарубежные активы.

    «В последние более чем десять лет «ЛУКОЙЛ» делал ставку на географическую диверсификацию бизнеса. Компания работала во многих странах», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его оценкам, после введения санкций наиболее уязвимыми оказались европейские активы «ЛУКОЙЛа», которые включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также доля 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах; производство моторных масел в Австрии; сеть автозаправок в ряде стран Европы (в том числе в Бельгии, Хорватии, Италии, Сербии).

    В случае с нефтепереработкой основной риск связан с возможными решениями правительств стран Европы, которые настроены недружественно по отношению к России, указал собеседник. «Они могут заблокировать потенциальные сделки, арестовать доли «ЛУКОЙЛа» и ввести внешнее управление над активами, как это сделала Германия в 2022 году в случае с «Роснефтью», – детализировал Юшков.

    Он напомнил, что, по некоторым данным, Вашингтон требует от Берлина решить вопрос с правом собственности немецких активов «Роснефти». По сути, речь идет об окончательном их изъятии, уточнил аналитик. «В этой связи намерение «ЛУКОЙЛа» может привести к следующему: компании будут диктовать условия и попытаются заставить ее продать заводы по очень низкой цене. Не исключено, что США в итоге выдадут некую генеральную лицензию, согласно которой «ЛУКОЙЛу» перечислят компенсацию, а ее структуры де-факто национализируют», – рассуждает эксперт.

    У компании также есть азиатские активы, продолжил собеседник. «Так, «ЛУКОЙЛ» разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире «Западная Курна-2», а также блок 10 в Ираке», – напомнил специалист, добавив, что в большинстве стран компания владеет миноритарным пакетом – то есть менее 50%.

    «В соответствии с нормами американского санкционного регулирования такие активы не должны попадать под ограничения. Поэтому многое будет зависеть от местных властей: станут ли они выдавливать «ЛУКОЙЛ» из проектов или попросят их сократить долю участия», – рассуждает Юшков. Он упомянул и «негативный пример»: Штаты отказались снимать санкции в отношении сербской энергокомпании NIS, которая входит в «Газпром нефть», хотя последняя сократила долю.

    «ЛУКОЙЛ» столкнется с последствиями, среди которых – снижение рентабельности и прибыли. Кроме того, речь пойдет об убытках при продаже активов: покупатель будет требовать от него скидку за «токсичность». Впрочем, это окажется некритичным, поскольку основной бизнес – это добыча, переработка, экспорт нефти и нефтепродуктов в России», – заключил Юшков.

    Ранее нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» объявила о планах продать свои зарубежные активы из-за введения рядом стран ограничительных мер. Рассмотрение заявок потенциальных покупателей уже начато, сообщается на сайте «ЛУКОЙЛа».

    «Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина США) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», – говорится в заявлении.

    Напомним, на прошлой неделе министерство финансов США ввело санкции против «Роснефтим и «ЛУКОЙЛа», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». OFAC отвело месяц на сворачивание операций с компаниями, срок истечет 21 ноября. Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по российским крупным нефтяникам.

    Сам Трамп, комментируя решение минфина, заявил, что Вашингтон «слишком долго ждал» встречных шагов от Москвы. Глава Белого дома при этом допустил, что в скором времени конфликт на Украине будет закончен, а рестрикции сняты. Владимир Путин расценил ведение ограничений как попытку давления на Россию и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев Медведев подчеркнул, что США теперь открыто выступают против России, а Трамп, ранее считавшийся миротворцем, окончательно встал на путь войны.

    Евросоюз, в свою очередь, в рамках 19-го пакета санкций наложил 23 октября рестрикции на торговое подразделение «ЛУКОЙЛа» Litasco Middle East DMCC. Как напоминает РБК, в 2022 году компания разделила свое трейдинговое подразделение на две части: штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East.

    Согласно информации на сайте «ЛУКОЙЛа», компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и республике Конго. Ей принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах. После введения санкций против компании болгарские власти ввели специальный контроль за продажей активов «ЛУКОЙЛа» на территории страны, передав правительству и спецслужбам право проводить и блокировать возможную сделку, отмечает «Интерфакс».

    28 октября 2025, 14:52 • Видео
    Литва все-таки испугалась войны с Россией

    Литва исполнила свою угрозу и бессрочно перекрыла автомобильные пункты пропуска на границе с Белоруссией. Однако «ограничивать транзит в Калининград», к чему призывал литовский президент Гитанас Науседа, все-таки испугалась. И правильно сделала.

    28 октября 2025, 14:43 • Новости дня
    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» актер Роман Попов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Роман Попов ушел из жизни в возрасте 40 лет, сообщил концертный директор Илья Новиков.

    Дата и время прощания с актером будут объявлены дополнительно, передает ТАСС.

    Попов известен ролями в сериале «Полицейский с Рублевки», фильмах «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Папу маме заверни» и других.

    В августе Попов рассказал об осложнениях после возвращения тяжелого заболевания и о частичной потере зрения.

    28 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Верховный суд изменил термин для женщин-военнослужащих
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте постановления пленума Верховного суда России предлагается заменить термин «женщины-военнослужащие» на «военнослужащие женского пола».

    Этот пункт проекта поясняет порядок прохождения службы беременными женщинами, а также женщинами, имеющими малолетних детей, передает РИА «Новости».

    «Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», – говорится в проекте.

    Это первый пленум Верховного суда России, который проходит под председательством Игоря Краснова.

    Напомним, в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

    28 октября 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Франция намерена провести скрытую интервенцию отдельных районов Украины

    @ REUTERS/Louisa Gouliamaki

    Tекст: Анастасия Куликова

    Франция имеет свои виды на Одессу и Ильичевск. Париж хочет получить контроль над логистикой, а в перспективе иметь возможность размещать там базы – как авиационные, так и морские, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал сообщения СВР о планах Франции подготовить более двух тысяч солдат и офицеров для помощи Украине.

    «Иностранный легион – структура, подчиняющаяся непосредственно президенту Франции. В него входят иностранцы, которые после определенной выслуги получают возможность стать гражданами страны. Речь идет о выходцах из Латинской Америки и африканских государств – бывших французских колоний. Они проходят серьезную подготовку», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Легионеры обычно используют легкое и среднее вооружение, добавил собеседник, проведя параллель с российскими десантниками: «Они отличаются высоким уровнем подготовки и способны быстро перемещаться между разными участками». «Иностранный легион активно применялся в различных африканских конфликтах. Его последнее поражение было в Мали», – напомнил эксперт.

    По мнению Кнутова, главная цель подготовки Парижа к развертыванию контингента – закрепить зону влияния. «Киев ранее заключил ряд закрытых соглашений, в том числе с Францией и Британией. Согласно этим документам, Украина разделена на отдельные зоны. Франция стремится установить контроль над объектами, указанными во франко-украинском договоре», – предположил он.

    Официальной же причиной называется помощь ВСУ, отметил аналитик. «Расчет на то, что после прибытия французских солдат для охраны объектов украинское командование сможет высвободить пять-шесть тысяч военнослужащих – фактически целую бригаду – и направить их на фронт», – уточнил спикер. По его оценке, Францию в первую очередь заинтересует черноморское побережье – Одесса и Ильичевск.

    «Париж намерен сохранить контроль над логистикой, а в перспективе получить возможность размещать авиационные и военно-морские базы. Фактически речь идет о скрытой интервенции под прикрытием отправки так называемых советников и инструкторов, а также об оккупации отдельных районов Украины», – подчеркнул аналитик, добавив, что Пятая республика подает негативный пример Польше и Германии.

    Такое развитие событий осложняет мирное урегулирование конфликта, продолжил эксперт. «ВС России будут рассматривать иностранные подразделения как законные военные цели. Нашей армии предстоит вскрыть места дислокации контингента на территории Украины и нанести по ним удары высокоточным оружием. Полагаю, в этом случае Макрону не избежать серьезного недовольства внутри Франции, но вина за это ляжет на него самого», – заключил Кнутов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Франции к развертыванию войск на Украине. Как сообщили в пресс-бюро спецслужбы, численность контингента республики может составить более двух тысяч солдат и офицеров. При этом часть легионеров уже размещена в приграничных районах Польши.

    Сама переброска военных в центральные области Украины планируется «в ближайшее время». В случае если информация о вмешательстве станет известна, Франция планирует заявить, что отправленные военные являются инструкторами мобилизованных солдат ВСУ. В то же время Пятая республика активно создает дополнительные койко-места в госпиталях.

    В сообщении СВР также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца», – говорится в документе.

    При этом Макрон давно заслужил в ЕС репутацию главного сторонника идеи отправки западных войск на Украину. Еще в сентябре он заявлял, что 26 государств – членов объединения готовы разместить силы сдерживания в республике, чтобы «обеспечивать безопасность территории» после прекращения огня или установления мира.

    Тем не менее Владимир Путин неоднократно предупреждал европейских лидеров о том, что любой иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС РФ.

    28 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Госсекретарь Союзного государства предложил отказаться от доллара, евро и фунта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев заявил о необходимости прекращения обращения доллара, евро и фунта в экономических системах России и Белоруссии.

    По словам Глазьева, эти валюты следует исключить из торговых операций, перестать котировать и использовать в расчетах, передает ТАСС.

    «Первое, что мы должны были бы сделать, – это прекратить хождение доллара, евро и фунта в наших экономиках, прекратить их котировать, прекратить их использовать», – отметил Глазьев в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Он подчеркнул, что торговля с использованием национальных валют между странами Союзного государства уже ведется достаточно успешно.

    Ранее Россия перешла на 90-95% расчетов с Китаем и Индией в нацвалютах.

    28 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    Число зараженных гепатитом в онкодиспансере Камчатки выросло до 167
    Число зараженных гепатитом в онкодиспансере Камчатки выросло до 167
    @ Анастасия Макарычева/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, увеличилось с 50 до 167, сообщил губернатор Владимир Солодов на ежегодной пресс-конференции.

    «По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», – сообщил Солодов, передает ТАСС. Он также сказал, что у него нет информации о количестве скончавшихся.

    Солодов подчеркнул, что ситуация в медучреждении крайне болезненная для региона. После появления очага заражения в отставку был отправлен министр здравоохранения Камчатки, дисциплинарные меры приняты в отношении руководства онкодиспансера и его заместителя.

    Работа следственных органов по установлению источника и причины заражения продолжается. Ведется всестороннее расследование, в том числе при участии Роспотребнадзора, который проводит необходимые генетические анализы для выявления причинно-следственной связи. Губернатор отметил, что такие проверки требуют времени.

    Напомним, в январе на Камчатке возбудили дело о заражении 36 пациентов онкодиспансера гепатитом.

    27 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Daily Mail: Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская футбольная федерация подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года, пишет Daily Mail.

    По информации Daily Mail, причиной подачи заявки стали опасения, что стадионы в Италии, которая также претендует на турнир, не будут готовы принять соревнование, передает ТАСС.

    С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, действует запрет на проведение официальных турниров на территории России.

    В 2023 году на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) президент организации Александер Чеферин объявил, что чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдет в Италии и Турции.

    27 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    Орбан заявил о неэффективности санкций против российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза и отметил, что российскую нефть невозможно исключить с мирового рынка.

    «Я не верю, что продукция любой крупной страны-производителя сырья может быть исключена с мирового рынка. Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», – сказал он в интервью телеканалу М1, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, принятие уже 19-го по счету пакета санкций со стороны Европейского союза свидетельствует о неудаче предыдущих попыток.

    Орбан также добавил, что результаты подобных шагов показывают: некоторые задачи можно решать политическими инструментами вопреки экономической логике, однако существуют сферы, где такие методы бесполезны.

    Напомним, министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает введенные США санкции против компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» как контрпродуктивный шаг с точки зрения переговоров по украинскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России.

    27 октября 2025, 23:54 • Новости дня
    Средствами ПВО над регионами России уничтожены более 20 дронов за три часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО за три вечерних часа понедельника уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре БПЛА уничтожили над Тульской областью, три беспилотника сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, еще два дрона уничтожены над Орловской областью.

    Напомним, около 22.30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили  массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

    27 октября 2025, 19:09 • Новости дня
    Росфинмониторинг включил юриста Монтян в список экстремистов

    Росфинмониторинг включил юриста Татьяну Монтян в список экстремистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Юрист Татьяна Монтян официально включена в перечень террористов и экстремистов, что подтверждается реестром на сайте Росфинмониторинга.

    Татьяна Монтян была занесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Соответствующее решение подтверждается публикацией в реестре Росфинмониторинга.

    В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР».

    Присвоение подобного статуса предполагает блокировку финансовых операций в России и ужесточение контроля за любыми транзакциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине готовят суд над Татьяной Монтян по обвинениям в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

    Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт* в реестр террористов и экстремистов.

    Денис Капустин и Кирилл Канахин, заочно осужденные на пожизненный срок за экстремизм, имеют в России крупные долги по налогам, кредитам и коммунальным платежам, часть которых взыскивается принудительно.

    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    27 октября 2025, 23:25 • Новости дня
    При освобождении Тихого часть солдат ВСУ сдались из-за листовок

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» провели успешную операцию по освобождению Тихого, где часть украинских бойцов сдалась в плен, прочитав листовки ВС России.

    Освобождение населенного пункта Тихое в Харьковской области проведено бойцами 136-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

    После предварительного залистования местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложила оружие и сдалась в плен. Остальные, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и бежали, сообщает Минобороны России.

    Как рассказал заместитель командира по военно-политической работе с позывным «Баку», противник не ожидал российских солдат, бежал, а свои же добивали их FPV-дронами, что подтверждают кадры объективного контроля.

    «Проводили залистовывания местности, сбрасывали листовки. И есть пленные у нас», – добавил «Баку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Минобороны сообщило, что солдаты ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого.

    28 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о сбитом на подлете к городу дроне ВСУ.

    «Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, около 22.30 понедельника Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три вечерних часа понедельника уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.

    27 октября 2025, 22:30 • Новости дня
    Два беспилотника на подлете к Москве уничтожены силами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Два дрона ВСУ на подлете к Москве уничтожены силами ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр.

    Напомним, в ночь на понедельник на подлете к Москве с полуночи силами ПВО были уничтожены 30 дронов ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.


