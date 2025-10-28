Tesla рискует потерять Маска, если ему не одобрят 1 трлн долларов выплат

Tекст: Ирма Каплан

Поэтому Денхолм попросила акционеров проголосовать за выплату вознаграждения генеральному директору Илону Маску в размере почти 1 трлн долларов. По ее словам, Маск является ключом к будущему производителя электромобилей, поскольку он больше ориентируется на автономное вождение и Optimus, передает CNBC.

«Без Илона Tesla может значительно потерять свою ценность, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать», – написала Денхолм коллегам в преддверии ежегодного собрания Tesla 6 ноября.

Напомним, в мае 2025 года, когда Маск столкнулся с критикой за пренебрежение к Tesla во время работы на президента США Дональда Трампа, генеральный директор-миллиардер заявил, что намерен управлять своим автомобильным бизнесом в течение следующих пяти лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре стало известно, что Tesla может сделать Маска первым в мире триллионером. В октябре Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 500 млрд долларов.