При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
Маск после сбоя в X решил сосредоточиться на своих компаниях
Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России.
Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X, передает ТАСС.
«Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных комнатах и в цехах», – заявил Маск.
По его словам, он намерен сосредоточиться на X (бывший Twitter, заблокирован в России), xAI, Tesla, а также на запуске Starship.
По данным Downdetector, о сбоях в работе X сообщили более 25,8 тыс. пользователей в США. Проблемы также зафиксировали в Британии, Франции, Японии и других странах.
В апреле Маск объявил о сокращении своего участия в ведомстве по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), чтобы сконцентрироваться на бизнесе. Это последовало после того, как Tesla зафиксировала падение чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71%. Аналитики связывали снижение финансовых результатов с политической деятельностью Маска в качестве куратора DOGE.
Ранее Илон Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.
СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.