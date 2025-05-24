Маск после сбоя в X решил сосредоточиться на своих компаниях

Tекст: Вера Басилая

Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X, передает ТАСС.

«Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных комнатах и в цехах», – заявил Маск.

По его словам, он намерен сосредоточиться на X (бывший Twitter, заблокирован в России), xAI, Tesla, а также на запуске Starship.

По данным Downdetector, о сбоях в работе X сообщили более 25,8 тыс. пользователей в США. Проблемы также зафиксировали в Британии, Франции, Японии и других странах.

В апреле Маск объявил о сокращении своего участия в ведомстве по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), чтобы сконцентрироваться на бизнесе. Это последовало после того, как Tesla зафиксировала падение чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71%. Аналитики связывали снижение финансовых результатов с политической деятельностью Маска в качестве куратора DOGE.

Ранее Илон Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.