Маск объявил о решении сократить расходы на политическую деятельность

Стало известно о снижении политических расходов Маска из-за отсутствия причин

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщил сам Маск в интервью агентству Bloomberg, передает РИА «Новости». По его словам, он не видит сейчас поводов для финансовых вложений в политику и собирается в будущем тратить на нее «гораздо меньше».

«Я думаю, я сделал достаточно... Если я увижу причину тратить на политику в будущем, я это сделаю... В настоящее время я не вижу причины», – заявил предприниматель.

Как отмечает агентство, Маск опроверг связь между своим решением и негативными последствиями участия в политической жизни, подчеркнув, что его шаг не является реакцией на возможное давление со стороны политиков или общественности.

Ранее издание Politico сообщало, что имя Маска стало реже появляться в публикациях президента США и других политиков. В феврале предпринимателя упоминали почти ежедневно в кампаниях по сбору средств, но с марта это резко прекратилось.

Также в марте Washington Post писала, что сотрудники и инвесторы Tesla выражали тревогу по поводу влияния политических связей Маска на репутацию компании.

В начале февраля опрос Economist и YouGov показал, что около половины американцев не хотят видеть Маска в администрации Трампа. Кроме того, конгрессмен-демократ Грег Касар ранее призывал уволить Маска с поста в администрации Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск почти перестал фигурировать в новостях и публичных обсуждениях среди политиков. Маск обратил внимание на сообщения Павла Дурова о попытках давления с целью вмешательства в румынские выборы через Telegram.

Маск также считает, что автономные марсианские города могут помочь избежать гибели человечества в случае катастрофы на Земле