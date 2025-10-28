Военный эксперт: ВС России контролируют трассу между Северском и Красным Лиманом

Военэксперт заявил о контроле ВС России трассы между Северском и Красным Лиманом

Tекст: Ирма Каплан

«С Северска идет дорога - это самое главное логистическое обеспечение Красного Лимана - данную дорогу наши подразделения сегодня контролируют при помощи FPV-дронов», – сказал он ТАСС.

По этой трассе проходит основное снабжение Вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Российские бойцы бьют FPV-дронами по вооружению и технике противника, которые направляются в населенный пункт.

Киселев добавил, что русская армия продвигается вдоль реки Северский Донец.

«Сейчас мы находимся в Дроновке. <…> Нашим подразделениям осталось до северной части Северска порядка 2-2,5 км», – отметил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о создании ловушки для ВСУ под Красным Лиманом. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что продвижение под Красным Лиманом поможет решить проблему с водой в республике. Военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР.