Tекст: Вера Басилая

Активное продвижение российских войск на краснолиманском направлении способствует решению проблемы водоснабжения в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале Пушилин.

Он отметил, что бойцы 25-й общевойсковой армии Московского военного округа «динамично продвигаются в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР», благодаря чему республике удастся приблизиться к снятию водной блокады со стороны Украины.

«Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики», – заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР рассказал, что лично посетил подразделение, встретился с бойцами, а также вручил государственные награды, включая звезду Героя ДНР, «за героизм в ходе освобождения Донбасса». Пушилин также встретился с инженерами, которые сейчас работают над совершенствованием средств радиолокационной защиты и других технологий для ведения боевых действий.

Проблема дефицита воды в ДНР сохраняется с весны 2022 года, когда Киев отключил водоснабжение по каналу Северский Донец – Донбасс. По данным председателя правительства республики Андрея Черткова, запасы воды достигли критически низкого уровня, часть водохранилищ практически обмелела, а регулярное водоснабжение испытывает перебои. Власти перебрасывают воду из других источников и ведут расчистку русел рек.

После запуска нового канала Дон – Северский Донец положение частично стабилизировалось, однако вода по-прежнему подается нерегулярно, в дома поступает раз в три дня на несколько часов. Решение вопроса водной блокады остается приоритетом для руководства региона.

Российские силовики сообщили о создании ловушки для ВСУ под Красным Лиманом.

Расстояние от позиций ВС России до Красного Лимана сократилось до четырех километров.

Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отходить из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.