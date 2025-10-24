  • Новость часаМакрон пообещал оперативно поставить Украине истребители Mirage и ракеты Aster
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Россия вывезла из Газы 47 россиян и их родственников
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    2 комментария
    24 октября 2025, 23:05 • Новости дня

    Пушилин: Продвижение под Красным Лиманом поможет решить проблему с водой в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Активное продвижение подразделений ВС России на краснолиманском направлении позволит приблизить решение проблемы водной блокады в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активное продвижение российских войск на краснолиманском направлении способствует решению проблемы водоснабжения в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале Пушилин.

    Он отметил, что бойцы 25-й общевойсковой армии Московского военного округа «динамично продвигаются в направлении Красного Лимана со стороны ЛНР», благодаря чему республике удастся приблизиться к снятию водной блокады со стороны Украины.

    «Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики», – заявил Пушилин.

    Ранее глава ДНР рассказал, что лично посетил подразделение, встретился с бойцами, а также вручил государственные награды, включая звезду Героя ДНР, «за героизм в ходе освобождения Донбасса». Пушилин также встретился с инженерами, которые сейчас работают над совершенствованием средств радиолокационной защиты и других технологий для ведения боевых действий.

    Проблема дефицита воды в ДНР сохраняется с весны 2022 года, когда Киев отключил водоснабжение по каналу Северский Донец – Донбасс. По данным председателя правительства республики Андрея Черткова, запасы воды достигли критически низкого уровня, часть водохранилищ практически обмелела, а регулярное водоснабжение испытывает перебои. Власти перебрасывают воду из других источников и ведут расчистку русел рек.

    После запуска нового канала Дон – Северский Донец положение частично стабилизировалось, однако вода по-прежнему подается нерегулярно, в дома поступает раз в три дня на несколько часов. Решение вопроса водной блокады остается приоритетом для руководства региона.

    Российские силовики сообщили о создании ловушки для ВСУ под Красным Лиманом.

    Расстояние от позиций ВС России до Красного Лимана сократилось до четырех километров.

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отходить из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    24 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    Российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Дроновку и Проминь в Донецкой народной республике (ДНР) и Першотравневое в Днепропетровской области. Всего же за прошедшую неделю освобождены десять населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Плещеевку и Дроновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и спецназначения.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 бронемашин и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» в результате активных действий освободили Проминь, Чунишино, Ленино в ДНР, а также Ивановку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник за прошедшую неделю потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 бронемашин и 41 артиллерийское орудие, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, центра сил спецопераций ГУР Украины и погранотряда погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении освобождена Бологовка. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь бронемашин, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка американской РСЗО HIMARS. Уничтожены пять станций РЭБ, 33 склада боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 бронемашин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада с боеприпасами, 54 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Полтавка и Павловка в Запорожской области и Першотравневое в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, два склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций РЭБ, 12 складов боеприпасов, матсредств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось, что российские войска освободили Дроновку на севере ДНР.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    А ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР.

    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за неделю сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиабомб, 15 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1441 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 178 беспилотников, 633 ЗРК, 25 644 танка и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44 733 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.

    За день до этого сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    Также на неделе ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ не ожидали российского продвижения в Херсоне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старт боевых действий за микрорайон города Херсона «Корабел» на Карантинном острове был полной неожиданностью для украинского командования, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    «Для противника это стало неожиданностью», – заявил Сальдо РИА «Новости».

    Он пояснил, что этот остров позволит контролировать западную часть Херсона. Сальдо отметил, что Карантинный остров чаще называют просто Остров, так как это единственный крупный остров в пределах города.

    До этого Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон и как его оборону организовали ВСУ.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 08:18 • Новости дня
    В результате атаки украинских беспилотников в Белгороде ранен 21 житель
    В результате атаки украинских беспилотников в Белгороде ранен 21 житель
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Девушки, получившие тяжелые ранения в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде, остаются в крайне тяжелом состоянии, всего ранен 21 мирный житель, среди которых трое детей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область был ранен 21 житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Max.

    Среди пострадавших оказались трое детей и двое девушек, которые получили тяжелые травмы во время удара по остановочному комплексу в Белгороде.

    Гладков отметил, что врачи делают все, чтобы спасти их жизни.

    «Будет необходимость, будем отправлять в Москву», – отметил Гладков.

    Ранее глава региона сообщал, что в результате атаки шестерых человек, среди которых был один несовершеннолетний, ранило у городской остановки.

    Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а ситуация находится под контролем медиков.

    До этого Гладков сообщал, что в результате массированной атаки украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому району зафиксировано 19 пострадавших среди мирного населения, включая детей и подростков.

    Вечером в четверг над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ.

    Минобороны сообщило, что ночью в пятницу над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня
    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Орбан выступил за приостановку решения ЕС по Украине до саммита Россия – США

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости воздержаться от обсуждения решений по Украине в ожидании возможного российско-американского саммита.

    Орбан отметил, что Евросоюз находится в «странной ситуации» и руководству следует проявить ответственность перед принятием каких-либо решений по Украине. По его словам, на грядущем саммите США и России может быть достигнуто соглашение по урегулированию конфликта, поэтому ЕС не должен преждевременно обсуждать этот вопрос.

    «Я считаю, что сегодня не следует проводить предметных переговоров по украинскому вопросу, учитывая скорый российско-американский мирный саммит», – приводит ТАСС слова Орбана YouTube-каналу Patriota.

    Он добавил, что намерен предложить коллегам по ЕС «не принимать никаких решений, чтобы не снижать шансы на российско-американское соглашение».

    Глава правительства Венгрии подчеркнул, что давно выступает за то, чтобы Евросоюз самостоятельно начал переговоры с Россией. Однако, по словам Орбана, эта идея ранее не встречала поддержки среди стран ЕС, но он вновь озвучит ее на встрече в Брюсселе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 01:20 • Новости дня
    Штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, включая туберкулез, являются бомжами и маргиналами, рассказали источники из российских силовых структур.

    «Маргиналы и бомжи – основа штурмовых подразделений ВСУ», – сказал представитель силовиков РИА «Новости».

    Он процитировал заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрия Кухарчука, который говорил, что в учебные центры ВСУ все чаще стали привозить бомжей, алкоголиков и лиц маргинальной наружности.

    Источник агентства отметил, что значительная часть новобранцев в этих подразделениях имеют инвалидность и страдают различными инфекционными заболеваниями, включая туберкулез.

    Командиры на Украине обвиняют территориальные центры комплектования в плохом качестве личного состава и требуют повысить стандарты, что говорит об их  разрыве с реальностью, так как для сотрудников военкоматов главное – выполнить план, а не позаботиться о качестве призывников.

    В последнее время, по словам представителя российских силовых структур, киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава. Насильственные методы военкомов по задержанию тех, кто подлежит мобилизации, приводят к общественным скандалам и усиливают протестные настроения на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командующий штурмовыми подразделениями ВСУ, ранее судимый за разбой и коррупцию, Валентин Манько большую часть свободного времени тратит на соцсети. Военнослужащие из мобильных расчетов ПВО из Киева были направлены на усиление штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области после неудачной атаки.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:52 • Новости дня
    Пленный раскрыл координаты центра подготовки наемников ВСУ для нанесения удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козловский стал источником информации о центре подготовки иностранных наемников в Черниговской области, по которому был нанесен удар ВС России, сообщили в силовых структурах.

    Центр подготовки иностранных наемников в Черниговской области стал целью удара ВС России после того, как пленный военнослужащий украинской армии Андрей Козловский предоставил соответствующие сведения, передает ТАСС.

    Козловский заявил: «В Черниговской области есть большой учебный центр, где готовят иностранцев. Среди инструкторов там украинские военнослужащие и тоже иностранцы».

    По его утверждению, наемников содержали отдельно, они отличались внешним видом, оснащением и вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье нанесло удар по натовским самолетам в Кривом Роге. Подполье уничтожило операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    В зоне спецоперации началось применение беспилотника-разведчика «Сова»

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа компаний «Гроза» внедрила инновационный беспилотник-разведчик «Сова» с автоматическим распознаванием в систему управления боем на линии спецоперации, сообщил представитель компании-разработчика.

    «Разведывательный беспилотник «Сова» вертикального взлета и посадки (VTOL) уже применяется в зоне спецоперации. Ежемесячно производится порядка 40 бортов. Ключевая особенность беспилотника заключается в том, что для его применения не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта. Нужна только взлетная площадка площадью 3х3 м», – рассказал представитель разработчика ТАСС.

    Применяют «Сову» для передачи видео в режиме реального времени, кроме того, аппарат оснащен функцией автоматического распознавания объектов.

    «Сова» интегрирована в программный комплекс «Глаз-Гроза» – эту систему применяют для наведения и поражения целей противника за 2-4 минуты после их выявления.

    Координаты, полученные с разведывательного аппарата, передаются через комплекс, что позволяет ударным дронам «Ночная ведьма» и «Заноза» мгновенно реагировать. От разведки до поражения цели проходит минимальное количество времени.

    Дрон развивает крейсерскую скорость около 80-90 км/ч и может использоваться на высоте до 3 км, работая на расстоянии примерно 50 км от оператора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил, как Су-35С успешно «охотился» на цели противника в зоне СВО. В сентябре боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания. Грузовой квадрокоптер «Слон» начали применять для снабжения российских бойцов на труднодоступных участках линии фронта в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 08:35 • Новости дня
    Марочко сообщил о «мясных штурмах» ВСУ под Ямполем в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования Украины ведут ожесточенные штурмы позиций под Ямполем, применяя тактику так называемых «мясных штурмов» с высокими потерями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинское командование отправляет солдат в атаки с большими потерями под Ямполем в ДНР, передает РИА «Новости».

    Марочко заявил, что за последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд контратакующих действий в районе Ямполя и его окрестностей.

    Он подчеркнул: «Украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» и не считается с потерями».

    Марочко также сообщил, что российские войска сдерживают натиск врага и продолжают вести маневренную оборону. В настоящее время бои под Ямполем остаются ожесточенными и носят встречный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери украинских войск за сутки превысили 1580 человек. Российские войска добились успехов на направлении Ставки–Кировск. Силовики разгромили лагерь наемников ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 06:51 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники и морпехи группировки «Север» за сутки продвинулись вглубь позиций ВСУ в Сумской области на 100 м, продолжая наступление при поддержке авиации и артиллерии.

    Российские десантники и морские пехотинцы группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ на правом фланге наступления, сообщает «Северный ветер». Их поддерживают авиация ВКС России и тяжелая реактивная артиллерия. Противник сосредоточен на восстановлении боеспособности, активных действий не предпринимал.

    Штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам вглубь Сумской области на 100 метров и закрепились на новых позициях. Из-за нехватки пехоты ВСУ массово применяет дроны, включая переброшенный в регион 419-й отдельный батальон беспилотных систем для усиления ударов FPV-дронами.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта затишье, однако российская реактивная артиллерия и штурмовая авиация наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Павловки. Также комбинированным ударом российская сторона поразила украинский ЗРК, предположительно NASAMS, уничтожив пусковую установку и радиолокационную станцию.

    На Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях идут тяжелые бои, по данным источника армия «Севера» продолжает продвигаться при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов. На Хатненском участке зафиксировано продвижение, противник активных попыток обороны не предпринимает. В самой Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы зачистили шесть технических зданий и продвинулись на 150 метров. В районе Тихого также отмечено продвижение.

    Западнее населенного пункта Синельниково российские штурмовики продвинулись на 350 метров, заняв два опорных пункта. Ракетным ударом в районе Коропы Харьковской области уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины, среди украинских военных есть потери, в том числе среди командного состава.

    На участке Меловое-Хатнее российские бойцы расширяют зону безопасности у границы, продвинувшись до 500 метров, идут бои в населенном пункте Бологовка. В районе Липцов ВСУ укрепляет оборону, изменений на фронте не зафиксировано.

    За сутки потери противника составили свыше 190 человек: более 140 – в Сумской области, свыше 50 – в Харьковской. На Сумском направлении уничтожены ББМ «Хамви», гаубицы, минометы, несколько ПВО и радиолокационных станций, техника, склады и большой парк БпЛА разного типа. В Харьковской области и на Липцовском направлении уничтожены станции РЭБ, техника, склады и более полусотни БпЛА. На Великобурлукском направлении ликвидированы миномет, грузовик и роботизированный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. «Северяне» выяснили, что командиры ВСУ обманывали штурмовиков, чтобы те не покидали свои позиции.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Спецназ сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском ударами БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ударных FPV-дронов группировки «Центр» успешно нарушили планы ВСУ, уничтожив технику и маршруты снабжения под Красноармейском, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы противника, сообщили в Минобороны России.

    Расчеты ударных БПЛА объединения спецназначения группировки войск «Центр» успешно сорвали ротацию формирований ВСУ у Красноармейска, передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что спецназ круглосуточно применяет FPV-дроны, которые днем и ночью уничтожают багги, пикапы и бронемашины украинских формирований, предназначенные для доставки личного состава, провизии и боеприпасов на передовые позиции.

    Уточняется, что логистические маршруты противника были тщательно разведаны операторами БПЛА. Несмотря на то, что украинские формирования применяли мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты военной техники и живой силы, расчеты FPV-дронов группировки «Центр» успешно обходили эти средства и сокращали численность и автопарк украинских боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском. Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска. Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 08:59 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 25 украинских БПЛА в пяти областях России

    Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников в пяти областях России

    Tекст: Мария Иванова

    В течение одного часа утром средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России, включая Брянскую и Тульскую области.

    В период с семи до восьми часов утра дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – здесь перехвачены 11 беспилотников. В Тульской области уничтожены шесть аппаратов, в Калужской – четыре, в Тверской – три и еще один в Новгородской области.

    Атака была успешно отражена. Оперативные службы продолжают работать на местах падения дронов.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две девушки получили тяжелые ранения после атаки дрона в Белгороде.

    За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 111 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    Главное
    Аксенов сообщил о старте безлимитной продажи бензина на 270 АЗС в Крыму
    В Палестине поддержали размещение миротворцев ООН в Газе
    Заключенные пригрозили Саркози в тюрьме местью за Каддафи
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов
    В Петербурге ИИ привлекли к охране памятников
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Перейти в раздел

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации