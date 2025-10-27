Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Насмерть сбивший двух детей в Ревде водитель был пьян
Водитель Lada, совершивший наезд на троих детей в Ревде Свердловской области, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Представитель Госавтоинспекции подтвердила этот факт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».
По словам руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, погибшие девочки были родными сестрами, им было семь и девять лет. «Две сестры погибли, третья девочка, 2014 года рождения, находится в тяжелом состоянии в больнице», – сообщил Горелых.
Местный житель 1988 года рождения, находившийся за рулем легковушки, также госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.
Напомним, двое детей погибли, еще один получил тяжелые травмы при наезде автомобиля на тротуаре в городе Ревда Свердловской области.
