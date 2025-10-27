ГАИ: Насмерть сбивший двух детей в Ревде водитель был пьян

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель Госавтоинспекции подтвердила этот факт, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».

По словам руководителя пресс-службы регионального МВД Валерия Горелых, погибшие девочки были родными сестрами, им было семь и девять лет. «Две сестры погибли, третья девочка, 2014 года рождения, находится в тяжелом состоянии в больнице», – сообщил Горелых.

Местный житель 1988 года рождения, находившийся за рулем легковушки, также госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, двое детей погибли, еще один получил тяжелые травмы при наезде автомобиля на тротуаре в городе Ревда Свердловской области.

В июле в Энгельсе водитель ВАЗ насмерть сбил 15-летнюю девочку.