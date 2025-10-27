Водитель «Лады» сбил насмерть двух детей на тротуаре на Урале

Tекст: Денис Тельманов

Двое детей погибли, еще один получил тяжелые травмы при наезде автомобиля на тротуаре в городе Ревда Свердловской области, передает ТАСС. По сообщению региональной Госавтоинспекции, за рулем находился тридцатисемилетний водитель автомобиля «Лада», который, согласно предварительным данным, потерял управление транспортным средством.

Автомобиль въехал на тротуар, где на тот момент находились три девочки. Они ожидали разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом. В результате аварии две девочки скончались на месте происшествия до прибытия медиков.

Третья пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации, ей оказывается необходимая помощь.

