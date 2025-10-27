Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Водитель «Лады» сбил насмерть двух детей на тротуаре на Урале
В результате наезда автомобиля на группу детей две школьницы погибли, третья девочка с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.
Двое детей погибли, еще один получил тяжелые травмы при наезде автомобиля на тротуаре в городе Ревда Свердловской области, передает ТАСС. По сообщению региональной Госавтоинспекции, за рулем находился тридцатисемилетний водитель автомобиля «Лада», который, согласно предварительным данным, потерял управление транспортным средством.
Автомобиль въехал на тротуар, где на тот момент находились три девочки. Они ожидали разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом. В результате аварии две девочки скончались на месте происшествия до прибытия медиков.
Третья пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации, ей оказывается необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы возбуждено уголовное дело после наезда электросамокатчика на беременную многодетную мать. В Красносельском районе Петербурга водитель Audi сбил женщину и двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте. Решением суда председатель Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев лишен водительских прав на полтора года после того, как, находясь в состоянии опьянения, сбил на пешеходном переходе двух девочек и мальчика в Казани.