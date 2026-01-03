Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.2 комментария
Турция поддержала Венесуэлу в конфликте с США
Анкара выступила в поддержку Венесуэлы и президента Николаса Мадуро после сообщений о нападении на гражданские и военные объекты в республике.
Турция поддерживает Венесуэлу и ее президента Николаса Мадуро на фоне обвинений республики в «агрессии» со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС. Главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана, Джемиль Эртем, заявил об этом в своем комментарии в соцсети X.
По его словам, Анкара стоит на стороне народа Венесуэлы и поддерживает президента Мадуро. «Мы на стороне народа Венесуэлы и президента Мадуро! Этот бандитизм не должен остаться безнаказанным», – написал Эртем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.