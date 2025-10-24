Российские ученые объяснили появление битума на месторождениях алмазов

Ученые ГЕОХИ РАН: Битумы в алмазоносных кимберлитах оказались биогенного происхождения

Tекст: Валерия Городецкая

Уже при первых работах на месторождениях алмазов Якутии геологи обнаруживали битумы и газы, напоминающие нефть, сообщается на сайте Минобрнауки. В частности, в 1962 году на трубке Удачная произошел выброс воспламеняющегося газа с дебитом до 100 тыс. кубометров в сутки, а нефтепроявления были найдены и на руднике трубки Интернациональная. Эти факты однажды инициировали споры о возможном неорганическом происхождении нефти.

В последние годы специалисты использовали современные методы – хромато-масс-спектрометрию и масс-спектрометрию изотопов углерода – для точного исследования органического вещества в кимберлитах. Научная группа делала акцент на биомаркерах, уникальных молекулах, связанных с живыми организмами прошлого.

«Наиболее вероятным источником этого вещества мог быть древний планктон, в частности цианобактерии, а степень преобразованности органики отвечает главной фазе нефтеобразования. Изотопный состав углерода указывает на связь с цианобактериями», – отметил автор исследования Феликс Каминский.

Доктор Каминский также подтвердил: анализ геоструктуры трубки показал, что битумы сконцентрированы в трещиноватых зонах, появившихся после внедрения магмы, и формирование битумов связано с поступлением нефти из окружающих осадочных пород с древним нефтегазовым песчаником.

Ранее российские ученые разработали новый материал для 3D-принтеров.