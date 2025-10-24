80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
В Госдуме спрогнозировали повышение цен на цветы из-за запрета ЕС на поставку роз
Решение Евросоюза запретить поставки роз и азалий в Россию может отразиться на ценах, однако российский рынок достаточно быстро приспособится к новым условиям, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский.
«Сегодняшняя ситуация с ограничениями на поставку цветов наглядно демонстрирует: Евросоюз исчерпал рациональные инструменты давления на нашу страну и вынужден прибегать к подобного рода мерам», – отметил Козловский. По его словам, несмотря на то что цветы не относятся к товарам первой необходимости, их рынок играет важную роль, особенно в праздники, такие как 8 Марта и 1 сентября, передает Газета.Ru.
Депутат подчеркнул, что краткосрочное повышение цен возможно, но отечественные производители уже работают на этом рынке, и ограничения могут ускорить развитие российского цветочного сектора. Козловский уверен, что это приведет к росту инвестиций и созданию новых тепличных комплексов.
Он также отметил, что запрет больнее всего ударит по цветочному бизнесу Европы, в частности, по компаниям из Нидерландов и Франции. По мнению депутата, европейские цветоводы вряд ли поддержат такие политические решения, поскольку лишатся серьезной части доходов. В долгосрочной перспективе, по словам Козловского, ситуация может привести к увеличению доли российской продукции и укреплению отечественного цветочного производства.
Ранее ЕС запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.