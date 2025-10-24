В Госдуме спрогнозировали повышение цен на цветы из-за запрета ЕС на поставку роз

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодняшняя ситуация с ограничениями на поставку цветов наглядно демонстрирует: Евросоюз исчерпал рациональные инструменты давления на нашу страну и вынужден прибегать к подобного рода мерам», – отметил Козловский. По его словам, несмотря на то что цветы не относятся к товарам первой необходимости, их рынок играет важную роль, особенно в праздники, такие как 8 Марта и 1 сентября, передает Газета.Ru.

Депутат подчеркнул, что краткосрочное повышение цен возможно, но отечественные производители уже работают на этом рынке, и ограничения могут ускорить развитие российского цветочного сектора. Козловский уверен, что это приведет к росту инвестиций и созданию новых тепличных комплексов.

Он также отметил, что запрет больнее всего ударит по цветочному бизнесу Европы, в частности, по компаниям из Нидерландов и Франции. По мнению депутата, европейские цветоводы вряд ли поддержат такие политические решения, поскольку лишатся серьезной части доходов. В долгосрочной перспективе, по словам Козловского, ситуация может привести к увеличению доли российской продукции и укреплению отечественного цветочного производства.

Ранее ЕС запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.