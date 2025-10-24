Песков анонсировал международный телефонный разговор у Путина

Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

«Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.