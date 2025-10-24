Фицо назвал провальным план ЕС по активам России

Фицо заявил о провале плана ЕС по замороженным российским активам

Tекст: Вера Басилая

План Евросоюза по использованию российских активов для поддержки Украины может провалиться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает ТАСС.

По словам Фицо, инициатива Евросоюза является спорной и сопряжена с серьезными рисками. Он отметил возможность нарушения международного права и предупредил, что Москва может ответить не только исками, но и другими мерами.

Премьер добавил, что ожидания по поводу конфискации замороженных российских активов очень велики, однако на ближайшем заседании Евросовета в декабре, когда и должно рассматриваться это решение, планы могут столкнуться с «реальностью и обернуться провалом».

Именно поэтому Фицо предложил не упоминать возможность конфискации в итоговых документах текущего саммита Евросовета и поручить Еврокомиссии поиск альтернативных путей финансирования Украины на ближайшие два года. По его словам, это предложение было поддержано.

Ранее участники саммита Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов.

Евросоюз отложил решение по вопросу российских активов до декабря.

Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.