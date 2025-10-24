Фицо назвал провальным план ЕС по активам России

Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.2 комментария
Фицо заявил о провале плана ЕС по замороженным российским активам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о рисках провала плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
План Евросоюза по использованию российских активов для поддержки Украины может провалиться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает ТАСС.
По словам Фицо, инициатива Евросоюза является спорной и сопряжена с серьезными рисками. Он отметил возможность нарушения международного права и предупредил, что Москва может ответить не только исками, но и другими мерами.
Премьер добавил, что ожидания по поводу конфискации замороженных российских активов очень велики, однако на ближайшем заседании Евросовета в декабре, когда и должно рассматриваться это решение, планы могут столкнуться с «реальностью и обернуться провалом».
Именно поэтому Фицо предложил не упоминать возможность конфискации в итоговых документах текущего саммита Евросовета и поручить Еврокомиссии поиск альтернативных путей финансирования Украины на ближайшие два года. По его словам, это предложение было поддержано.
Ранее участники саммита Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов.
Евросоюз отложил решение по вопросу российских активов до декабря.
Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.