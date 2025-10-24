Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.0 комментариев
Министр экономики Германии Катерина Райхе посетила Киев с внезапным визитом и анонсировала рост финансирования Украины для восстановления энергетики и покупки газа, сообщило агентство DPA.
Глава Минэкономики Германии прибыла в Киев, передает ТАСС. В рабочей поездке Катерину Райхе сопровождали представители деловых кругов ФРГ.
Во время визита Райхе пообещала, что Германия увеличит финансирование для восстановления энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы. Она отдельно отметила, что дополнительные средства также будут направлены на закупку природного газа для нужд страны.
