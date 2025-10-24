Депутат Федяев сообщил о прекращении автоматического продления водительских прав

Депутат Федяев сообщил о прекращении автопродления водительских прав

Tекст: Ирма Каплан

Автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году как временная мера, перестанет действовать с первого января 2026 года.

«Хочу прояснить ситуацию с окончанием отсрочки по замене водительских прав. В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера», – пояснил депутат РИА «Новости».

Федяев отметил, что водителям не нужно спешно менять права, если их срок действия истек или истекает с первого февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Документ будет действительным еще три года после обозначенного срока.

«Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить», – отметил Федяев.

Замена водительских удостоверений не имеет единой даты и привязывается к окончанию срока действия каждого конкретного документа. Это делается для равномерного распределения нагрузки на ведомства, ответственные за выдачу новых прав.

Однако новые правила не распространяются на удостоверения, срок действия которых заканчивается первого января 2026 года или позднее – в этом случае автоматическое продление действовать не будет.

