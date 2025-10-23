Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Водитель иномарки совершил наезд на остановку с людьми в Твери
Прокуратура Пролетарского района Твери взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадали пешеходы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в Твери около дома 22 по улице Оснабрюкской 27-летний водитель автомобиля «Опель» превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на остановку общественного транспорта.
«В результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Все госпитализированы», – сказано в посте.
