Водитель иномарки совершил наезд на остановку с людьми в Твери

Tекст: Ирма Каплан

По предварительным данным, в Твери около дома 22 по улице Оснабрюкской 27-летний водитель автомобиля «Опель» превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«В результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Все госпитализированы», – сказано в посте.

«В результате дорожной аварии пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Все госпитализированы», – сказано в посте.




