Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и два пикапа.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Павловку в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

При этом противник потерял более 315 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил спецопераций ГУР в районах Храповщины, Кондратовки, Хотеня, Ленинского, Новой Сечи, Варачино в Сумской области, Новоселовки и Новгород-Северского в Черниговской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Шийковки, Новосергеевки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронемашины и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Федоровки, Васюковки, Пазено, Дроновки, Николаевки, Степановки и Иванополья в ДНР.

Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР. Кроме того, они освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку, а также Плещеевку в ДНР.