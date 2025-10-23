Цена нефти марки Brent выросла до 65 долларов за баррель впервые с 10 октября

Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, только напиток, произведенный во французском городе Коньяк, может называться таковым, а в других странах, включая Армению, это не соответствует международным стандартам, передает РИА «Новости».

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, так же как в городе Дилижан не может производится «Джермук». В Армении не может производиться шампанское», –отметил он.

В странах СНГ до сих пор любое бренди, соответствующее стандартам, может называться коньяком, независимо от места производства.

Ранее Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.