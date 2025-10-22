ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1460 военнослужащих

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Корчаковки, Перше Травни, Садков, Варачино и Андреевки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском и Волчанскими Хуторами.

При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую машину пехоты, артиллерийское орудие и восемь складов с материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Купянска, Куриловки, Грушевки, Богуславки Харьковской области, Красного Лимана и Новоселовки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, включая два американских бронетранспортера М113, и орудие полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», девять станций РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и семь складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Платоновки, Пазено, Дроновки, Звановки, Николаевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

Противник потерял более 215 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Гришино, Василевки, Родинского, Кучерова Яра, Торецкого, Артемовки, Димитрова, Проминя ДНР и Новогригоровка Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм гаубицы М777.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Егоровки, Новониколаевки, Даниловки, Алексеевки Днепропетровской области, Успеновки и Павловки Запорожской области.

Противник потерял до 310 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру.