Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Российский рынок акций зафиксировал падение на 4,1%
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии во вторник упал на 4,1% и составил 2632,42 пункта.
Снижение затронуло также другие ключевые индексы – долларовый РТС опустился на 4,08%, достигнув отметки 1019,41 пункта, передает РИА «Новости». Индекс Мосбиржи в юанях показал еще более глубокое падение, потеряв 5,23% и завершив сессию на уровне 1063,09 пункта.
Ранее во вторник в начале утренних торгов индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 снизился на 0,36%, составив 2734,83 пункта.