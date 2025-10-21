С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Мишустин заявил о покупке российских товаров недружественными странами
Несмотря на сохраняющиеся санкции, продукция, произведенная в России, востребована не только у традиционных партнеров, но и в ряде недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на сессии Международного экспортного форума «Сделано в России».
По его словам, спрос на российскую продукцию сохраняется даже в условиях санкций, передает ТАСС. Мишустин также отметил, что российские товары приобретают не только партнеры, но и недружественные страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отклонила требование США прекратить импорт российской нефти. Еврокомиссия заявила о подготовке проекта запрета на ввоз урана из России. Газпром установил новый рекорд по поставкам газа в Китай.