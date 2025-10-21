Поиски пропавшей туристки переместили из Челябинской области в Башкирию

Tекст: Алексей Дегтярев

Все работы по поиску пропавшей женщины ведутся на территории Башкирии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Обследование приграничной зоны Челябинской области завершено.

В поисках участвуют 57 человек, задействовано 19 единиц техники, в том числе беспилотные авиационные системы МЧС. К операции подключились специалисты поисково-спасательных служб обеих регионов, кинологи, полицейские, добровольцы и охотники.

Пропавшей 43 года, она участвовала в конкурсе по восхождению на вершины Уральских гор. В определенный момент она ушла от основной группы и продолжила маршрут одна. По итогам маршрута все остальные участники вернулись.

Гора Большой Иремель считается второй по высоте вершиной Южного Урала. Она достигает 1 582 м и располагается в Белорецком районе Башкирии, а ее северо-западные склоны относятся к Катав-Ивановскому району Челябинской области.

Ранее сообщалось, что волонтерам не разрешили участвовать в поисках пропавшей Полины Захаровой в районе Большого Иремеля в Башкирии из-за сложных погодных условий.

Захарова пропала 18 октября, она отделилась от группы и самостоятельно отправилась по маршруту.