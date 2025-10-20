Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Волонтеров не допустили к поискам альпинистки Захаровой в Башкирии
Стало известно о запрете МЧС для добровольцев искать Захарову
Волонтерам не разрешили участвовать в поисках Полины Захаровой в районе Большого Иремеля из-за сложных погодных условий и просьбы МЧС.
По информации, предоставленной ТАСС, специалисты МЧС не разрешили привлекать добровольцев для участия в операциях по поиску альпинистки Полины Захаровой, пропавшей в районе горы Большой Иремель на территории Башкирии. Это связано с тяжелыми погодными условиями и просьбами спасательных служб, которые опасаются увеличения числа проблем на месте происшествия.
Полина Захарова пропала восемнадцатого октября после того, как отделилась от группы и самостоятельно отправилась по маршруту. Поиски осложнены туманом, сильным ветром и снегопадом, о чем ранее сообщал отряд «Лиза Алерт».
«Службы МЧС просили не привлекать добровольцев, чтобы не увеличивать проблемы. На месте есть добровольцы «Лиза Алерт», но пока непосредственно к задачам их не привлекали. Потому что очень тяжелые условия поиска», – заявила пресс-служба отряда «Лиза Алерт» Челябинской области.
Большой Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала, ее высота составляет 1 582 метра. Она расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, а северо-западные склоны горы входят в Катав-Ивановский район Челябинской области.
