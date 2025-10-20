Волонтеров не допустили к поискам альпинистки Захаровой в Башкирии

Стало известно о запрете МЧС для добровольцев искать Захарову

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной ТАСС, специалисты МЧС не разрешили привлекать добровольцев для участия в операциях по поиску альпинистки Полины Захаровой, пропавшей в районе горы Большой Иремель на территории Башкирии. Это связано с тяжелыми погодными условиями и просьбами спасательных служб, которые опасаются увеличения числа проблем на месте происшествия.

Полина Захарова пропала восемнадцатого октября после того, как отделилась от группы и самостоятельно отправилась по маршруту. Поиски осложнены туманом, сильным ветром и снегопадом, о чем ранее сообщал отряд «Лиза Алерт».

«Службы МЧС просили не привлекать добровольцев, чтобы не увеличивать проблемы. На месте есть добровольцы «Лиза Алерт», но пока непосредственно к задачам их не привлекали. Потому что очень тяжелые условия поиска», – заявила пресс-служба отряда «Лиза Алерт» Челябинской области.

Большой Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала, ее высота составляет 1 582 метра. Она расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкирии, а северо-западные склоны горы входят в Катав-Ивановский район Челябинской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели Согдийской области провели успешную операцию по эвакуации российского путешественника в горах Таджикистана. Федерация альпинистов Киргизии завершила поиски альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы.

Альпинистка Наталья Наговицина допустила серьезные ошибки, из-за которых ее восхождение не признали бы официально. Российские эксперты сообщили, что опознание тела Наговицыной невозможно.

