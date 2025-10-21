Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Слюсарь: Несущие конструкции атакованной БПЛА многоэтажки не пострадали
Жильцы многоэтажного дома в Батайске вернулись в свои квартиры после проверки зданий специалистами, несмотря на частичное разрушение стены в результате атаки беспилотника.
Несущие конструкции жилого дома в Батайске, поврежденного в ходе атаки беспилотника, остались целыми, передает ТАСС. После осмотра здания специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее сообщалось, что в результате атаки была частично разрушена стена многоэтажки, и из дома эвакуировали двадцать человек. В ходе обследования взрывотехники завершили работу, не выявив дополнительных угроз для жильцов.
Слюсарь отметил, что саперы продолжают работу на улице Октябрьской. Помимо повреждения жилого дома, пострадали торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, пострадавших не зафиксировали.
ПВО за три часа в небе над тремя регионами России уничтожили 15 беспилотников самолетного типа.
В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш.