Слюсарь: Несущие конструкции атакованной БПЛА многоэтажки не пострадали

Tекст: Денис Тельманов

Несущие конструкции жилого дома в Батайске, поврежденного в ходе атаки беспилотника, остались целыми, передает ТАСС. После осмотра здания специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в результате атаки была частично разрушена стена многоэтажки, и из дома эвакуировали двадцать человек. В ходе обследования взрывотехники завершили работу, не выявив дополнительных угроз для жильцов.

Слюсарь отметил, что саперы продолжают работу на улице Октябрьской. Помимо повреждения жилого дома, пострадали торговые павильоны, автомобили и здание частного медицинского центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, пострадавших не зафиксировали.

ПВО за три часа в небе над тремя регионами России уничтожили 15 беспилотников самолетного типа.

В четырех районах Ростовской области силы ПВО сбили дроны ВСУ, при падении обломков за пределами нескольких районов загорелся камыш.