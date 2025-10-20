Tекст: Елизавета Шишкова

Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.