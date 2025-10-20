FIG выбрал музыку Чайковского для награждения россиян на ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация гимнастики определила музыкальное сопровождение для российских спортсменов на чемпионате мира по спортивной гимнастике, передает ТАСС. На церемониях награждения вместо государственного гимна будет звучать отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В пресс-службе FIG сообщили: «Музыкальное сопровождение, выбранное для представления отдельных нейтральных спортсменов на официальных церемониях, – это фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского, и при необходимости он будет звучать на всех мероприятиях, санкционированных FIG».

Ранее этот же музыкальный фрагмент использовался для российских спортсменов на Олимпиадах 2021 года в Токио и 2022 года в Пекине, а также на чемпионатах мира по другим видам спорта после введения санкций против российского спорта.

Согласно действующим правилам FIG, нейтральные спортсмены из России не имеют права выходить на соревнования под флагом страны или появляться в экипировке с российской символикой. В случае их победы национальный гимн не исполняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Джакарте. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на соревнования.