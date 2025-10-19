Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Джакарте

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония открытия чемпионата мира по спортивной гимнастике состоялась в Джакарте, передает «Российская газета». На турнире заявлены российские гимнасты, которые выступят в нейтральном статусе впервые за четыре года.

В команду вошли Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Однако Александр Карцев получил травму на тренировке и не сможет принять участие в соревнованиях.

Соревнования начнут мужчины, их квалификация пройдет с 19 по 20 октября, женская – с 20 по 21 октября. По итогам квалификации определятся финалисты в личном многоборье и в отдельных упражнениях. Финалы личного многоборья запланированы на 22 и 23 октября, а победители в отдельных дисциплинах станут известны 24 и 25 октября.

В чемпионате участвуют представители 77 стран, всего разыграют 12 комплектов наград. Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ отметил, что впервые в истории турнир проводится в Юго-Восточной Азии. Глава Федерации гимнастики Индонезии Ита Юлиати подчеркнула, что для страны это важное событие, и выразила гордость за организацию первенства, в котором участвуют 427 гимнастов.