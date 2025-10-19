  • Новость часаАрмия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    40 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 19:30 • Новости дня

    Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Джакарте

    Tекст: Ольга Иванова

    В Джакарте открылся чемпионат мира по спортивной гимнастике, где впервые за четыре года выступят российские спортсмены в нейтральном статусе.

    Торжественная церемония открытия чемпионата мира по спортивной гимнастике состоялась в Джакарте, передает «Российская газета». На турнире заявлены российские гимнасты, которые выступят в нейтральном статусе впервые за четыре года.

    В команду вошли Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Однако Александр Карцев получил травму на тренировке и не сможет принять участие в соревнованиях.

    Соревнования начнут мужчины, их квалификация пройдет с 19 по 20 октября, женская – с 20 по 21 октября. По итогам квалификации определятся финалисты в личном многоборье и в отдельных упражнениях. Финалы личного многоборья запланированы на 22 и 23 октября, а победители в отдельных дисциплинах станут известны 24 и 25 октября.

    В чемпионате участвуют представители 77 стран, всего разыграют 12 комплектов наград. Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ отметил, что впервые в истории турнир проводится в Юго-Восточной Азии. Глава Федерации гимнастики Индонезии Ита Юлиати подчеркнула, что для страны это важное событие, и выразила гордость за организацию первенства, в котором участвуют 427 гимнастов.

    19 октября 2025, 16:17 • Новости дня
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (6)
    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (14)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 11:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Дмитриев назвал стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    @ Lance Cpl. Kendrick Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой, который может связать Россию и США, возможно реализовать менее чем за 8 лет при бюджете до 8 млрд долларов, написал в X спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По его словам, строительство тоннеля между Россией и США может обойтись менее чем в 8 млрд долларов, передает «Коммерсант». Дмитриев подчеркнул в X, что тоннель «Путина-Трампа» длиной 113 километров мог бы соединить Америку и Афроевразию, став символом единства.

    Дмитриев отметил, что при использовании традиционных технологий стоимость проекта могла бы превысить 65 млрд долларов. Однако современные методы компании The Boring Company Илона Маска, по его словам, способны существенно снизить затраты.

    По оценке Дмитриева, строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской займет менее восьми лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский фонд прямых инвестиций начал обсуждение строительства тоннеля через Берингов пролив. Дмитриев заявил о начале сроков разработки проектной документации по этому тоннелю на Аляску. Проект тоннеля из России в Америку получил новый шанс на реализацию.

    Комментарии (27)
    19 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    Комментарии (0)
    18 октября 2025, 20:21 • Новости дня
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    Медведев рассказал об испытаниях перспективных вооружений
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о рабочей поездке на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

    В своем сообщении в мессенджере Max он уточнил: «Рабочая поездка в ЮФО. Полигон Капустин Яр», передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что в России продолжается работа по повышению точности и дальности применения отечественных высокоточных средств поражения. По его словам, эти усилия направлены на обеспечение новых возможностей для уничтожения объектов противника, в том числе находящихся в глубине обороны. Медведев отметил, что оборонная промышленность страны активно занимается модернизацией соответствующих вооружений.

    Также Медведев сообщил, что на полигоне Капустин Яр прошли очередные испытания перспективных образцов вооружения России. Он напомнил, что в апреле 2025 года на аналогичном этапе испытаний были выявлены вопросы, требующие решения, и на нынешних испытаниях были представлены результаты этой работы.

    Кроме того, Медведев предложил обсудить вопросы развития системы противовоздушной обороны и повышения эффективности средств противодействия беспилотникам. Он отметил, что усовершенствованные образцы вооружений должны обеспечить более широкие возможности для ведения борьбы с объектами противника на значительном удалении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев изучил на полигоне Капустин Яр современные средства поражения для артиллерии и беспилотных аппаратов, заявил о появлении «новой маски» нацизма в мире и подчеркнул абсолютный иммунитет Владимира Путина от зарубежных судов.

    Комментарии (6)
    19 октября 2025, 09:02 • Новости дня
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    Золотой запас России вырос до 282 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стабильный рост цен на золото за последние два года позволил России увеличить стоимость своих золотых резервов более чем в два раза – до 282,1 млрд долларов, следует из анализа данных ЦБ.

    Рост стоимости золотого запаса России произошел благодаря динамике мировых цен на золото, передает РИА «Новости». На 1 октября 2023 года в хранилищах Банка России находилось золота на сумму 140,5 млрд долларов, а на 1 октября 2025 года эта сумма выросла до 282,1 млрд долларов.

    Причиной такого роста стало ралли на рынке золота – за этот период цены на драгметалл увеличились более чем в два раза, с 1,8 тыс. до 4,3 тыс. долларов за тройскую унцию. В физическом выражении запасы уменьшились на 0,2 млн тройских унций, что эквивалентно примерно 6,2 тонны: на 1 сентября в резервах находилось 74,8 млн тройских унций или 2326,5 тонны.

    Доля золота в резервах России на начало октября составила 39,5%. Валютная часть резервов за этот же период выросла лишь на 0,6%, достигнув 431,1 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость золота поднялась выше 4360 долларов за тройскую унцию. Золото на бирже установило новый исторический рекорд. Серебро дорожает быстрее золота.

    Комментарии (24)
    19 октября 2025, 11:38 • Новости дня
    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    The Washington Post: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР

    WP: Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин настаивал на передаче России полного контроля над Донецкой областью как условии прекращения конфликта, пишет The Washington Post (WP).

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом потребовал от Киева передать полный контроль над Донецкой областью как условие прекращения военных действий, передает The Washington Post.

    В ходе переговоров с Путиным Трамп не поддержал публично российское требование по ДНР, пишет WP. После встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме он заявил: «Пора прекратить убийства и заключить сделку! Достаточно крови, пусть оба объявят победу, пусть история рассудит!»

    Источники утверждают, что представитель Трампа Стив Уиткофф на переговорах акцентировал внимание украинской делегации на том, что ДНР – преимущественно русскоязычный регион, что, по мнению европейских дипломатов, является аргументом в пользу Москвы. При этом отмечается, что сам Зеленский и многие украинцы ранее говорили на русском, однако с 2014 года в стране усилилось использование украинского языка.

    Американская администрация готовит новую встречу Трампа и Путина, которая пройдет в Будапеште. В подготовке участвует госсекретарь Марко Рубио. Киев приветствовал предстоящий саммит и поддержал призыв Трампа к перемирию на текущих линиях фронта, одновременно требуя гарантий безопасности от США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios заявило об удивлении украинской делегации после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить свою беседу с Путиным с Владимиром Зеленским. Трамп назвал свою беседу с президентом России продуктивной.

    Комментарии (41)
    19 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России

    Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

    «Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

    В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (17)
    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра

    Глава МВД Франции Нуньес заявил об ограблении Лувра за семь минут

    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники проникли в музей, вырезав оконное стекло болгаркой, после чего скрылись с места преступления на скутерах, передает ТАСС.

    «Ограбление длилось всего семь минут», – заявил министр в эфире France Inter.

    В свою очередь министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что злоумышленники, укравшие драгоценности из Лувра, пробыли в музее всего четыре минуты, передает РИА «Новости».

    По ее словам, полиция прибыла на место практически сразу после получения сообщения о краже, однако преступники уже успели скрыться. Она отметила, что действия грабителей были очень профессиональными.

    Дати также обратила внимание на проблему безопасности музеев во Франции, подчеркнув, что этому вопросу не уделялось должного внимания в течение 40 лет. Министр сообщила, что после ограбления посетителей Лувра быстро эвакуировали, паники среди гостей не возникло.

    Ранее МВД Франции сообщило, что грабители проникли в Лувр с помощью лестницы на автовышке.

    Известно, что из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. При этом корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

    Напомним, утром в воскресенье неизвестные проникли через окна в закрытый на ремонт сектор Лувра и похитили украшения из экспозиций Наполеона и французских монархов.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 16:30 • Новости дня
    Трамп предъявил ультиматум Колумбии

    Трамп потребовал от Колумбии немедленно прекратить производство наркотиков

    Трамп предъявил ультиматум Колумбии
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят помощь Колумбии и предпримут жесткие меры, если производство наркотиков не будет остановлено.

    Американский президент Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро немедленно прекратить производство наркотиков в стране, сообщает РИА «Новости». По словам Трампа, если власти Колумбии не предпримут решительных мер, Соединенные Штаты «сделают это за него». Он добавил, что последствия для Колумбии могут быть крайне неприятными.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил представителей правительства США в убийстве и нарушении суверенитета страны после атаки на рыболовецкий катер в территориальных водах Колумбии. В ответ Трамп объявил о прекращении любых платежей и субсидий республике со стороны США, подчеркнув, что считает власти Колумбии ответственными за стимулирование массового производства наркотиков.

    В своей публикации на платформе Truth Social Трамп назвал Петро «низкорейтинговым и крайне непопулярным лидером с нахальным языком в адрес Америки» и потребовал немедленно закрыть «поля смерти», где производится наркотик.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся к США.

    Трамп сообщил, что двое выживших после удара американских военных по подлодке в Карибском море будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США нашли в Латинской Америке место для нового вторжения под видом борьбы с наркоторговцами.


    Комментарии (6)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 00:10 • Новости дня
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    @ Скриншот с видео YouTube-канала телеканала Al-Ikhbaria

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани сообщил в интервью телеканалу Al-Ikhbaria о том, что Россия и Сирия пересматривают прежде заключенные между странами соглашения.

    «Новые соглашения с Россией не заключены, а действие предыдущих соглашений приостановлено», – сказал он телеканалу Al-Ikhbaria.

    Аш-Шейбани в ходе интервью уточнил, что пока между странами действующих соглашений нет.

    «Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений. Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли», – приводит слова министра Сирии ТАСС.

    Он пояснил, что пока данный вопрос «приостановлен», а стороны решают, «каким будет российское присутствие, если останется».

    Аш-Шейбани заявил, что эти вопросы обсуждались в Москве между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 октября прошли переговоры Путина с и аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом. Лидеры России и Сирии обсудили  текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    18 октября 2025, 21:05 • Новости дня
    В Нью-Йорке началась антиправительственная акция «Нет королям»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре Нью-Йорка стартовала масштабная антиправительственная акция под лозунгом «Нет королям», сообщили СМИ.

    Колонны протестующих заполнили центральные улицы Манхэттена, включая Таймс-сквер, где по состоянию на 12.00 по местному времени собралось несколько тысяч человек. Участники держат плакаты с критикой в адрес властей, миграционной службы и полиции, передает РИА «Новости».

    Акция проходит мирно, полиция сохраняет нейтралитет и пока не вмешивается в происходящее. Организаторы заявляют, что по всей стране сегодня пройдут 2,5 тыс. подобных протестов, и в них могут участвовать миллионы человек.

    Тем временем президент США Дональд Трамп вылетел во Флориду на выходные и сейчас играет в гольф, оставаясь главным объектом критики митингующих. Напомним, что подобная волна массовых демонстраций уже проходила в середине июня.

    Ранее WP сообщил, что все больше американцев отказываются от гражданства США из-за политики.

    Комментарии (0)
