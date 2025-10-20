Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Поезд CR450 установил рекорд скорости на тестировании в Китае
Сверхскоростной китайский поезд CR450 установил новый рекорд, набрав скорость 453 км/ч в ходе испытаний на маршруте Шанхай – Чунцин – Чэнду, сообщило Центральное телевидение Китая.
Китайский сверхскоростной поезд CR450 достиг рекордной скорости для этого типа транспорта – 453 км/ч, передает ТАСС.
Испытания проходят на высокоскоростной железной дороге между Шанхаем, Чунцином и Чэнду.
Начало регулярных пассажирских перевозок на CR450 запланировано после завершения тестового пробега протяженностью 600 тыс. км. Инженеры, разрабатывавшие поезд, смогли значительно улучшить его аэродинамику, благодаря чему разгон до 350 км/ч занимает всего четыре минуты сорок секунд.
Прототип поезда был впервые показан в декабре 2024 года. Ожидается, что эксплуатация CR450 позволит существенно ускорить железнодорожные перевозки по Китаю. Среди преимуществ поезда отмечаются сокращенный тормозной путь, высокая устойчивость, усовершенствованная система контроля и повышенная энергоэффективность.
