Фетисов высказался о своей пользе для страны на политическом поприще

Фетисов заявил о планах продолжить политическую карьеру в Госдуме

Tекст: Ирма Каплан

«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», – пояснил он порталу Sport24.

Фетисов рассказал о запуске школьной лиги в своем избирательном округе. Проект стартовал в Подольске при полных трибунах, за что руководство и губернатор Московской области получили благодарности.

«Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут проходить между школами и классами», – заявил он.

Фетисов напомнил, что идея создания такой лиги была предложена им ранее, и теперь реализована в новом формате.

Подобные инициативы, по его мнению, способствуют воспитанию молодежи, чтобы они не меняли спортивное гражданство и выступали за честь и под флагом своей страны.