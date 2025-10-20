Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Фетисов высказался о своей пользе для страны на политическом поприще
Фетисов заявил о планах продолжить политическую карьеру в Госдуме
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о намерении остаться в политике, подчеркнув важность своей работы для страны.
«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», – пояснил он порталу Sport24.
Фетисов рассказал о запуске школьной лиги в своем избирательном округе. Проект стартовал в Подольске при полных трибунах, за что руководство и губернатор Московской области получили благодарности.
«Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут проходить между школами и классами», – заявил он.
Фетисов напомнил, что идея создания такой лиги была предложена им ранее, и теперь реализована в новом формате.
Подобные инициативы, по его мнению, способствуют воспитанию молодежи, чтобы они не меняли спортивное гражданство и выступали за честь и под флагом своей страны.