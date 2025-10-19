Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

Tекст: Ольга Иванова

Делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей прибыла в Каир для участия в переговорах по вопросу реализации соглашения о прекращении огня, передает РИА «Новости».

В документе ХАМАС подчеркивает, что на встречах планируется обсудить детали выполнения договоренностей о перемирии. Переговоры пройдут с участием посредников, а также представителей других палестинских фракций и сил.

«В воскресенье, 19 октября, делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей прибыла в египетскую столицу Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня», – говорится в заявлении движения.

Встречи запланированы на фоне продолжающихся усилий по стабилизации обстановки в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.







