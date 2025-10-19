Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе
В столице Египта начались консультации палестинского движения ХАМАС по выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Делегация движения ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей прибыла в Каир для участия в переговорах по вопросу реализации соглашения о прекращении огня, передает РИА «Новости».
В документе ХАМАС подчеркивает, что на встречах планируется обсудить детали выполнения договоренностей о перемирии. Переговоры пройдут с участием посредников, а также представителей других палестинских фракций и сил.
«В воскресенье, 19 октября, делегация ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей прибыла в египетскую столицу Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня», – говорится в заявлении движения.
Встречи запланированы на фоне продолжающихся усилий по стабилизации обстановки в секторе Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.