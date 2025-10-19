Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Axios: Израиль сообщил США о планах ударить по сектору Газа
По данным западных СМИ, израильские власти заблаговременно сообщили США о готовящихся ударах по сектору Газа, не согласовывая свои действия.
Израильские власти заранее уведомили администрацию президента Дональда Трампа о намерении нанести удары по сектору Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журналиста портала Axios Барака Равида.
В сообщении отмечается, что Израиль не запрашивал у Вашингтона разрешения на проведение ответных атак против движения ХАМАС. Израильская сторона лишь поставила американских партнеров в известность о своих планах до начала операции.
Американские и израильские чиновники, на которых ссылается Axios, подтвердили этот порядок взаимодействий между двумя странами накануне ударов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился применить меры против радикалов в Газе после обвинений в нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Израильские военные самолеты атаковали район Рафаха на юге сектора Газа.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра немедленно возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС отклонило обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня.