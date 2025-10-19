Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.2 комментария
В Херсонской области впервые провели масштабный «Батя-фест» ко Дню отца
В Херсонской области впервые прошел масштабный «Батя-фест», объединивший более 100 семей со всех округов и ставший главным событием ко Дню отца.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, яркие праздничные мероприятия ко Дню отца прошли в Херсонской области. Главным событием стал первый «Батя-фест», собравший на главной площади Чаплинки отцов и их семьи из девяти округов региона. Более ста участников представили творческие номера, поделились семейными традициями, показали мастер-классы и оригинальные блюда, а также устроили конкурсы на ловкость, силу и кулинарное мастерство.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поддержал участников, посетил все площадки, поздравил семьи и передал автомобиль военнослужащим для служебных нужд. Он отметил: «БАТЯ-фест – хорошее начинание, дань уважения мужской роли в семье, напоминание об отцовской силе, заботе».
Организаторы фестиваля – региональное и местные отделения «Единой России» и администрация округа. По словам секретаря первичного отделения Максима Кацидана, цель – восстановить справедливость и показать важность отцовства на региональном уровне. Впервые праздник вышел за рамки одного муниципалитета и превратился в масштабное событие для всей области.
На сцене отцы вместе с детьми и супругами показывали творческие номера, а затем участвовали в спортивных испытаниях под судейством бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. На творческих площадках дети рисовали портреты своих отцов, а отцы соревновались в оформлении «Тачек на прокачку». По итогам праздника каждый участник получил призы, а победителем стал Максим Кацидан.
В библиотеках Генического округа прошли тематические часы творчества и выставки, посвященные роли отца в семье. Дети создавали открытки и сувениры для пап, а также представляли рисунки, изображающие своих отцов в разных жизненных ситуациях. Книжные выставки познакомили посетителей с литературой об отцовстве и воспитании детей.