Франция увеличила экспорт вина в Россию до годового максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция в августе увеличила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро, передает РИА «Новости». Это максимальный показатель за последний год: ранее больший объем был только в сентябре прошлого года, когда закупки составили 1,6 млн евро.

В конце лета российский импорт французского вина вырос на треть. Кроме того, на 18% увеличились закупки вина у Латвии – до 11,7 млн евро, и на 9% – у Испании, до 1,3 млн евро.

Италия сохранила лидерство среди поставщиков вина на российский рынок, хотя ее экспорт сократился на четверть – до 16 млн евро за август. Снижение объемов поставок показали также Польша (на 17%, до 6,6 млн евро), Португалия (на четверть, до 3 млн евро) и Германия (почти вдвое, до 1,5 млн евро).

Общий объем импорта вина из стран ЕС в Россию в августе составил 43,2 млн евро, что на 13,5% ниже показателя июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар уничтожил до 900 гектаров виноградников на юге Франции.