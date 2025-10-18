Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.22 комментария
РБК: Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене
Президента некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрея Матушкина подозревают передаче секретных сведений за границу и сотрудничестве с иностранной разведкой.
В отношении Матушкина завели уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили источники РБК.
В сентябре он был арестован и помещен в следственный изолятор Петербурга на два месяца.
Следствие считает, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж. Кроме того, по данным источников из правоохранительных органов, его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и помощи в выполнении ее задач на территории России. Один из собеседников уточнил, что речь идет о контактах с представителями прибалтийских стран.
Детектив Михаил Локтионов заявил, что в ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив
«Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», сказал он.
Локтионов также рассказал, что среди членов объединения были детективы из США, Британии и других западных стран. По его словам, вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, один из которых был отпущен.
На сайте детективного объединения отсутствует информация о членах, а на запросы там не ответили. Некоммерческое партнерство зарегистрировано в Петербурге в 2012 году, а работает с 2009 года. Матушкин является руководителем организации и с 2021 года находится в стадии банкротства из-за невыплаты ипотечного кредита Сбербанку.
Ассоциация занимается розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся людей, скрытым наблюдением, проверками на полиграфе и расследованием супружеской неверности.
Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 14 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, он признан виновным в передаче видеозаписей военных эшелонов представителям Украины.
До этого бывшего работника «Яндекса» Сергея Ирина признали виновным в госизмене.