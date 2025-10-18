РБК: Главу объединения частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене

Tекст: Алексей Дегтярев

В отношении Матушкина завели уголовное дело по статье о государственной измене, сообщили источники РБК.

В сентябре он был арестован и помещен в следственный изолятор Петербурга на два месяца.

Следствие считает, что Матушкин собирал сведения, составляющие государственную тайну, и передавал их за рубеж. Кроме того, по данным источников из правоохранительных органов, его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой и помощи в выполнении ее задач на территории России. Один из собеседников уточнил, что речь идет о контактах с представителями прибалтийских стран.

Детектив Михаил Локтионов заявил, что в ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив

«Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», сказал он.

Локтионов также рассказал, что среди членов объединения были детективы из США, Британии и других западных стран. По его словам, вместе с Матушкиным по делу проходили еще двое детективов, один из которых был отпущен.

На сайте детективного объединения отсутствует информация о членах, а на запросы там не ответили. Некоммерческое партнерство зарегистрировано в Петербурге в 2012 году, а работает с 2009 года. Матушкин является руководителем организации и с 2021 года находится в стадии банкротства из-за невыплаты ипотечного кредита Сбербанку.

Ассоциация занимается розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся людей, скрытым наблюдением, проверками на полиграфе и расследованием супружеской неверности.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 14 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, он признан виновным в передаче видеозаписей военных эшелонов представителям Украины.

До этого бывшего работника «Яндекса» Сергея Ирина признали виновным в госизмене.