Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...2 комментария
Школьники в Узбекистане разоблачили попытки Запада присвоить Победу
В Ташкенте прошла презентация книги о героях Сталинградской битвы, где школьники выступили с докладами о попытках Запада переписать итоги Второй мировой войны.
Мероприятие состоялось на территории мемориального комплекса «Парк Победы», передает Lenta.ru. В рамках презентации книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники», посвященной героизму советских воинов в Сталинградской битве, школьники средних и старших классов Ташкента выступили с докладами, разоблачающими попытки западных стран присвоить себе победу во Второй мировой войне.
Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка в ходе церемонии отметил: «Презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники» – не просто значимое культурное событие, но и символ глубокой дружбы и взаимного уважения между нашими странами. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории России и Узбекистана, и память о героях, стойко защищавших свой дом и Родину, навсегда останется в сердцах наших народов».
По словам члена Общественного совета при Россотрудничестве Арега Агасаряна, сегодня особенно важно поддерживать связь поколений с молодежью, чтобы противостоять попыткам фальсификации истории и сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что участие старшеклассников в подобных мероприятиях способствует формированию исторической памяти.
В ходе обсуждений была достигнута договоренность о расширении русскоязычного сопровождения экспозиции комплекса. В ближайшее время для всех экспозиций мемориала будет обеспечен перевод аннотаций и описаний на русский язык.
Ветеранам Великой Отечественной войны и детям блокадного Ленинграда вручили памятные подарки, прозвучали слова благодарности. Программа мероприятия включила также церемонии возложения цветов к монументам и выступления историков.