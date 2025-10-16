Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых
Президент России Владимир Путин заявил на Российской энергетической неделе, что российский энергобаланс является одним из самых зеленых в мире.
По словам президента, 87% электроэнергии в стране производится с минимальным или нулевым углеродным следом.
Путин уточнил, что речь идет о газовой и атомной генерации, возобновляемых источниках энергии и гидроэнергетике. Он подчеркнул, что российские компании внедряют проекты зеленой и долговечной генерации как внутри страны, так и за ее пределами.
«Наши компании реализуют проекты зеленой, долговечной генерации не только в России, но и за рубежом. Так, при участии отечественных ученых, инженеров, управленцев реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах мира», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику.