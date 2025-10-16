Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель партии «Слуга народа»
Игорь Коваль из «Слуги народа» назначен и.о. мэра Одессы
В Одессе исполняющим обязанности мэра стал Игорь Коваль, представляющий партию «Слуга народа», распоряжение опубликовано на сайте горсовета.
Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета, Игорь Коваль назначен исполняющим обязанности мэра Одессы. Коваль представляет украинскую партию «Слуга народа», которая является правящей в стране, передает ТАСС.
В распоряжении, подписанном самим Ковалем, указывается, что он приступает к выполнению своих обязанностей с 16 октября в соответствии с законом Украины «О местном самоуправлении».
Ранее Владимир Зеленский решил назначить военную администрацию в Одессе после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским.
Сергей Лысак возглавил городскую военную администрацию в Одессе, до этого он управлял Днепропетровской областной администрацией.
Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.