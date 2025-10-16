Исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель партии «Слуга народа»

Игорь Коваль из «Слуги народа» назначен и.о. мэра Одессы

Tекст: Вера Басилая

Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета, Игорь Коваль назначен исполняющим обязанности мэра Одессы. Коваль представляет украинскую партию «Слуга народа», которая является правящей в стране, передает ТАСС.

В распоряжении, подписанном самим Ковалем, указывается, что он приступает к выполнению своих обязанностей с 16 октября в соответствии с законом Украины «О местном самоуправлении».

Ранее Владимир Зеленский решил назначить военную администрацию в Одессе после консультаций с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Сергей Лысак возглавил городскую военную администрацию в Одессе, до этого он управлял Днепропетровской областной администрацией.

Владимир Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова.