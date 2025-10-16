Арбатова: Молодые жены становятся для пожилых супругов сестрами милосердия

Tекст: Татьяна Косолапова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что больше половины россиян считают допустимой разницу в возрасте между партнерами в отношениях не более десяти лет. А разница в возрасте более 15-20 лет воспринимается скорее как проблема, чем норма.



«Предпочтение возрастной разницы не больше 10 лет опирается на то, что людям одного поколения легче говорить на одном языке. Мой нынешний муж на 10 лет младше, мы периодически сталкиваемся с шуточками на эту тему и смеемся вместе с шутниками, но сами не чувствуем разницы», – говорит Арбатова.

Она рассказывает, что несмотря на то, что он иностранец, они читали примерно одни книги, слушали в молодости примерно одну музыку и имеем примерно одинаковые идеологические установки. При этом писательница знает три совершенно счастливые пары с разницей под 30 лет.

«В двух из них мужчины, к сожалению, уже ушли, это Георгий Юнгвальд-Хилькевич и Нодира и Владимир Этуш с Еленой. Третья пара, слава богу, в целости и сохранности, это Игорь Волгин и Катя. Понятно, что речь о выдающихся мужчинах, но даже самые выдающиеся мужчины стареют и болеют, и молодые женщины в определенный период становятся при них сестрами милосердия», – рассуждает собеседница.

Патриархальному стандарту, подчеркивает она, кажутся естественными браки известных мужчин с молодыми женщинами, а обратная ситуация весьма осуждаема, и мужчинам, выбравшим женщин постарше, в нашей стране приписывается корысть. Между тем, по статистике браки, где мужчина младше увеличивается в мире ежегодно ровно на один процент, а учитывая количество населения планеты, получается солидная цифра.

«И это вполне естественно, ведь пик мужской сексуальности – в 35, а женской – в 55. Кроме того, совершенствующиеся родовспомогательные технологии дают женщине возможность рожать после 40, что делает подобные браки комфортными и устойчивыми», – заключила Арбатова.

