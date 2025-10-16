В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков

Депутат Колесник: Российские военные разубедят генсека НАТО Рютте не словом, а делом

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я бы посоветовал генсеку НАТО Марку Рютте извиниться за свои слова о том, что «русские пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь». А то ведь человек «иногда внезапно смертен», как сказал булгаковский персонаж «Мастера и Маргариты» Воланд», – предупредил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

«Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», – продолжил парламентарий.

«Считаю нужным также обратить внимание Рютте на историю «боевой славы» самих сил НАТО. На их счету победы над странами вроде Гренады, по сути, не имеющей вооруженных сил. Тогда как с чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути – вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», – напомнил собеседник.

«В целом, если бы все было так, как хочет Рютте, то геополитический расклад в мире был бы несколько иной. Но Россия продолжает отстаивать свои интересы перед лицом претендующего на гегемонию Запада. Это происходит в том числе в рамках СВО», – указал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал «не преувеличивать возможности России», передает Telegram-канал Baltnews. «Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь. Если бы НАТО было слабее, то мы сбили бы русских немедленно. Но будучи сильнее, мы будем аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства. Я убежден, что Китай попросит «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе для отвлечения внимания от Тайваня», – сказал он.

«Рютте выбрал странную риторику для «деэскалации», призывая «не относиться к России серьезно», но увеличить при этом расходы на оборону», – заметил Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, в своем Telegram-канале.

«Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом. Мы не тягаемся мощью с НАТО и не собираемся нападать на страны Альянса. Но «несерьезно» относиться к возможностям передового российского оружия могут только недоучки-камикадзе», – подчеркнул он.

